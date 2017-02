Hercules & Love Affair presentan su álbum más espiritual junto a Faris Badwan (The Horrors)

Como el propio grupo había insinuado esta semana mostrando en redes sociales una colorida imagen de inspiración manga, al fin tenemos entre manos el primer adelanto de su álbum de regreso. The Fader ha estrenado esta canción, titulada ‘Controller’, y muestra que el proyecto liderado por el bello Andy Butler no planea abandonar su cruzada house pop. Como principal aliciente, este tema cuenta con coros de Faris Badwan, el carismático frontman de The Horrors y 50% de Cat’s Eyes, además de unos coros gospel.

‘Controller’ en particular, explica Butler, está inspirada por la facción “más sucia” del pop de los 80, si bien su nuevo álbum “tiene mucho que ver con la espiritualidad”. En sus declaraciones a este medio norteamericano, explica una divertida anécdota en la génesis de la canción: Badwan llegó con su parte preparada para la canción y Butler le dijo “¿acabas de cantar “Me encanta lo que me estás obligando a hacer”?”; “No, pero suena guay”. Y así es como esta canción sobre ser utilizado por una entidad superior, tiene también “una segunda capa” sobre un “intenso juego de subdominación sexual”.

Tras un leve amago de carrera en solitario de Butler, el nuevo álbum de Hercules & Love Affair, aún sin título ni fecha conocida de publicación, será el cuarto de su carrera, tras publicar en 2014 ‘The Feast of the Broken Heart’, que contaba con colaboraciones de John Grant, ****. Tampoco se conoce quiénes serán los nuevos integrantes del grupo, que desde su eclosión en 2008 con ‘Blind’ ha cambiado constantemente de formación. Por ella han pasado Anohni, Nomi Ruiz, Kim Ann Foxman o Aérea Negrot, entre otros.