Aretha Franklin se retira (pero no del todo)

La gran diva de la música negra Aretha Franklin ha anunciado hoy que 2017 será el año de su retirada definitiva de la música. Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a la emisora de radio de NBC en Detroit. “Me voy a retirar este año”, ha dicho taxativamente según informan medios generalistas de todo el mundo.

Sin embargo, parece que su retirada no será total. “No me iré a algún sitio para quedarme sentada y no hacer nada. Esto tampoco estaría bien”, ha dicho. Y es que, además de pasar más tiempo con sus nietos, dice que seguirá haciendo “algunas cosas seleccionadas [Ndr: se desprende que relacionadas con la actividad artística, obviamente], como una al mes y durante la mitad del año”.

De hecho, antes de llegar a esa fase, Franklin aún quiere publicar un último álbum, un disco que ya prepara y para el que cuenta en la producción con otro grande del soul, Stevie Wonder. Estará integrado por material totalmente nuevo y su idea es publicarlo el próximo septiembre. Su último disco de estudio, ‘Sings The Great Diva Classics‘, data de 2014 e incluía versiones de Destiny’s Child, Adele, Prince o Alicia Keys.

Aunque dada su edad, 74 años, es comprensible que se aparte de los escenarios, es buena noticia que su retiro no sea total. Gracias a eso, quizá aún podamos disfrutar de interpretaciones tan sublimes como la que ofreció en una entrega de premios que presidía Barack Obama y que se hizo viral por razones evidentes. Su majestuosa interpretación de ‘(You Make Me Feel) A Natural Woman’ emocionó tanto al entonces Presidente de EEUU como a la propia Carole King, compositora de la canción, que era homenajeada esa noche. No os fiéis de las apariencias: tras esa venerable anciana sentada al piano envuelta en un abrigo de pieles, hay unagenuina fiera.