5 canciones para descorchar un buen vino este invierno

Paren las rotativas: la gente escucha música triste cuando hace mal tiempo y música alegre cuando hace bueno según uno de esos inútiles estudios recientes. Aprovechando que aún estamos en invierno, tras un fin de semana lluvioso y coincidiendo con San Valentín, compartimos una pequeña playlist con canciones de amor que no tiene tanto de relamida como pueda parecer.

1.-Jarvis Cocker & Gonzales / Tearjerker:

Que Jarvis Cocker y Chilly Gonzales publiquen en marzo un disco juntos es el sueño hecho realidad para los grandes románticos. Esta canción de adelanto parece ridiculizar a uno de esos don juanes que sólo saben hacer sufrir. “You are such a jerk / you are a tearjerker / you don’t need a girlfriend / you need a social worker” es desde su salida uno de los mejores arranques de canción de la temporada.

Cocker pone los momentos más miserables del amor a la altura no de necesitar un/a psicólogo/a sino un trabajador/a social. Una balada al piano triste y solitaria como la peor habitación de hotel, en la que no falta la cotidianeidad marca de la casa (“breakfast ends at 10 am / do you think we could be through by then / cause breakfast is inclusive / do you think I’m stupid?”).

2.-Karen Elson / Distant Shore

El disco de regreso de la supermodelo y cantautora Karen Elson tras su polémico divorcio de Jack White no podía presentarse con un single mejor. Una preciosa balada acústica sobre dos caminos cada vez más apartados entre sí, a la que ha acudido Laura Marling para realizar unos fantásticos coros. Tanto el comienzo de la canción, como esos coros en “You slip away from me” hacia el final conforman dos de los momentos más hermosos que escucharemos este año. Las metáforas sobre “orillas” y “barcos” que usa la letra están, por cierto, en sintonía con la portada del disco.

3.-Amber Coffman / All to Myself

Editada el pasado otoño sin que, de manera trágica, sucediese nada con ella, ‘All to Myself’ es una canción que hay que seguir reivindicando por 3 motivos:

-su cantidad de voces tratadas nos viene a decir que la renovación no tiene por qué estar reñida con el clasicismo. Ahora que parece que hay que escoger entre Adele y Beyoncé, está bien demostrar que ambas cosas se pueden dar a la vez.

-su melodía es totalmente espectacular, por momentos parece un cruce perfecto entre los clásicos ‘A Whiter Shade of Pale’ y ‘When a Man Loves a Woman’.

-y sin embargo, esta no es sino una canción de amor para uno mismo, como indican el título y su propia nota de prensa, en la que Amber Coffman explicaba: “para todo aquel que se ha sentido triste o solo, o ha dudado temporalmente de sí mismo y sus sueños, esta canción es un mantra, una canción de amor para uno mismo. Es una canción que puedes bailar tú solo sin que te sientas raro porque no hay nadie más”. El estribillo lo confirma: “There’s no one to run to / There’s a voice inside of me / And it’s time to listen” y también el “let it go” del puente. “See that I’m gonna be just fine”, concluye.

4.-Bob Dylan / I Could Have Told You

Bob Dylan responde a las críticas por haber sacado dos discos de versiones de Frank Sinatra seguidos, con un tercer disco de versiones de Frank Sinatra que además será triple. El tracklist de ‘Triplicate’ ya está disponible online. Después de tanto debate sobre sus cualidades literarias con motivo del Premio Nobel, que Bob Dylan se entretenga entonando lo mejor que puede una simple canción de amor como esta, no me puede resultar más entrañable. ¿Qué demonios le estará pasando por la cabeza? ¿Acaso se siente enamorado como un quinceañero? La composición de 1959 de Bernie Wayne con letra de E.H Jay es en las manos de Dylan una canción por supuesto mucho más folk (las cuerdas de la versión de Frank se convierten aquí en arreglos tipo “pedal steel guitar”), resultando por tanto muchísimo más amarga y menos dulce en su arrepentimiento confeso.

5.-The Divine Comedy / Other People

En el último disco de The Divine Comedy ha surgido un “fan favourite” que no es tan bueno como ‘A Lady of a Certain Age’, pero se le aproxima. Se trata de ‘To the Rescue’. Sin embargo, voy a escoger para cerrar esta canción que empieza a capella repasando el historial amoroso de dos amantes; continúa como un musical clásico ahora que tanto se lleva ‘La La Land’ (esas cuerdas que llegan en plan clímax)… y termina, como solo puede hacerlo, con el sentido del humor que tanto necesitamos de Neil Hannon: la canción está inacabada porque sí, o bien podemos interpretar que es circular, al acabar como empieza.