Illya Kuryaki: “Hay que hacer una canción que se llame ‘Dejen de mover el coolo'”

Illya Kuryaki and the Valderramas comienzan hoy una gira europea que les llevará por España, Holanda, Alemania y Francia. El grupo, uno de los más exitosos de Latinoamérica, publica en España su último disco ‘L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)’, un álbum que aúna tanto el funk, el rap y el rock como la balada melosa, que ha reunido a Natalia Lafourcade y a Miguel y que les ha valido varios Grammys latinos después de una dilatada carrera que ha dejado éxitos como ‘Coolo’ o ‘Abarajame’. Hoy 15 de febrero Illya Kuryaki actuarán en Barcelona y el 17 de febrero lo harán en Madrid. Las entradas están disponibles aquí. Dante Spinetta (hijo del desaparecido Luis Alberto Spinetta), que forma el grupo junto a Emmanuel Horvilleur, nos responde unas preguntas, justo antes de los Grammy del pasado domingo, donde optaban al mejor disco latino alternativo. Las respuestas nos han llegado esta semana -atención- vía notas de voz.

Spinetta nos empieza contando que no han podido siquiera ir a los Grammy, por problemas de agenda. “No vamos a poder estar en la gala de los Grammy porque estamos en Madrid desde el 12 de febrero. Lo veremos en la habitación, nos juntaremos en algún lado. Nos hubiera gustado estar, pero lo que más nos gusta es tocar en vivo, así que estamos contentos de estar en España después de tantos años de no haber estado”. Spinetta se muestra entonces confiado de ganar aunque lamentablemente al final perdieron contra la portorriqueña iLe.

¿Qué trato os dan a los nominados a los premios latinos? ¿Os invitan como a los demás a la gala principal o solo podéis ir a la pre-ceremonia?

El trato que te dan es muy bueno. Como nominados podemos ir al pre-telecast y a la ceremonia principal, pero no lo pudimos confirmar. Estuvimos también nominados con ‘Ula Ula’ a mejor canción urbana latina. No lo ganamos. Tenemos fe de ganar esta vez, pero ya estar nominado es groso. Si no hubiéramos tenido que tocar, hubiéramos estado ahí y para hacer un poco de quilombo, romper algo (risas)…

Desde hace unos años, la pre-ceremonia puede seguirse online y ahí hemos visto por ejemplo a Skrillex recogiendo premios que parecen menores, pero luego se han convertido en importantes para el desarrollo de su carrera. ¿Creéis que podría ser / podría haber sido vuestro caso si ganáis? ¿Que mucha gente os vea desde España o Latinoamérica o EE UU y así os deis a conocer a más público? ¿U os da igual salir o no después de tantísimos años de recorrido?

Estos premios aunque no estén televisados, son súper importantes, como lo que vos decías de Skrillex, te ayudan, generan visibilidad en algunas regiones. Nosotros venimos trabajando EE UU de a poco, hemos tenido la posibilidad de tocar en New York, Los Ángeles, Washington… en los 90 hicimos mucha gira por Estados Unidos. Vamos a ir ahora a Chicago por primera vez. Habiendo mucho hispano tiene sentido totalmente. El (evento) americano es gigantesco, y el latino también, nos ayudó mucho. Ganamos tres Grammys latinos y es algo que nos ha ayudado bastante. Genera confianza en donde la industria no nos tenía en cuenta. Tener Grammys ganados hace que la gente diga “quiero escucharlo”.

¿Habéis seguido casas de apuestas para ver si podíais ganar?

No levantamos apuestas, los premios son importantes, pero lo es más el reconocimiento de la gente, que está en los conciertos. Podemos y nos merecemos ganarlo. Todas las bandas se lo merecen también pero lo queremos ganar, nos pone muy felices estar nominados y ser parte de esta elite latina que logra reconocimiento en diferentes partes del mundo. Es un orgullo.

¿Dónde habéis puesto los Grammys? Y siempre he querido saber esto: ¿dan 2 galardones para todo el grupo, uno para cada autor del álbum de música alternativa? Y en el caso del vídeo, ¿el premio se lo queda el director del vídeo, el grupo o hay uno para cada uno?

Los tengo con mi colección de funk, R&B, hip-hop, rock, los tengo ahí puestos. Ya tengo 3, es increíble. Los tengo ahí, para impactar si alguna chica viene a visitarme.

Creo que también lo mandan al director, no hablé con Hernán (Corera, director del premiado vídeo ‘Gallo negro’), que es muy amigo, pero está viajando. Llegan a los miembros de la banda, a los dos nos mandaron, seguro que al director se lo manden el del vídeo. Aparte, se lo merece. Es un visionario que ha aportado mucho con su talento a las imágenes fotográficas y de vídeos desde que volvimos con Illya.

‘Coolo’ es vuestra canción más oída en Spotify, ¿creéis que es una buena plataforma de presentación para vosotros o estáis tal vez un poco cansados de ella ya?

Es la canción más popular nuestra en México, más que ‘Abarajame’, que fue más popular en Argentina. Te cansa por la temática, ¡deja de mover el coolo!, hay que hacer una canción que se llame así: “dejen de mover el coolo”. Pero en vivo es una canción que sabemos que la gente está esperando. En países como México ‘Coolo’ se baila en las fiestas de 15 y para nosotros es muy loco, meternos así en la gente. Tenemos una versión de ‘Coolo’ medio trap que tocamos en vivo y así le damos un refresh en el escenario.