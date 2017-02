El presidente de los Grammy niega su racismo

Continúa la polémica de la victoria de Adele frente a Beyoncé a los Grammy más importantes -los de Disco del año, Canción del año y Grabación del año- el pasado domingo. Las críticas entorno a este acontecimiento se han centrado en el supuesto racismo de los premios: solo 12 artistas negros han ganado el premio a Disco del año en la historia de los Grammy, el último de los cuales, Herbie Hancock, lo hizo hace nueve años con su disco de versiones de Joni Mitchell.

En una entrevista para Pitchfork, el presidente de la Academia, Neil Portnow, ha compartido su visión de la polémica y ha negado el racismo de los Grammy, recordando que estos nos son una “entidad corporativa” sino un conjunto de 14.000 miembros que votan individualmente, por lo que “lograr objetividad en un asunto inherentemente subjetivo es difícil”. Portnow afirma que la Academia vota dejándose llevar por la música que le emociona y por lo que considera el “mayor nivel de excelencia” al que la música ha podido llegar cada año.

En cuanto a la diversidad entre los miembros de la Academia, que Rolling Stone recuerda es mayoritariamente masculina, blanca y mayor, Portnow apunta a la victoria de Chance the Rapper en los Grammy. El autor de ‘Coloring Book’ se llevó tres galardones a casa, entre ellos, el de Artista revelación, y el presidente considera esto señal de que la Academia es diversa. “Chance the Rapper no habría ganado el Grammy a Artista revelación si la Academia no fuera diversa y realmente no escuchara la música y no considerara otras cosas aparte de lo buena que es la música”, ha asegurado.

Sufjan Stevens, que, por cierto, nunca ha estado nominado a un Grammy, apuntaba esta semana en su página web una posible causa de las acusaciones de racismo que suscitan los Grammy, preguntándose qué significa la categoría “urban contemporáneo” que proporcionó un Grammy a ‘Lemonade’ y sugiriendo que es inherentemente racista. ¿No es precisamente el problema que la blanca y masculina Academia releve un disco tan popular y relevante como ‘Lemonade’ a una categoría secundaria y minoritaria, conformada siempre por artistas afroamericanos?