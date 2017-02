Sia pide a Kanye West que deje de usar pieles en su línea de ropa

Esta semana, Kanye West ha presentado su nueva línea de ropa en Nueva York, donde ha vuelto a presumir su peinado rubio y se ha dejado ver notablemente mejorado tras sus recientes problemas de salud (el rapero hubo de ser hospitalizado tras sufrir una psicosis temporal en diciembre del año pasado).

La inauguración de West en la Gran Manzana ha contado con la presencia de su esposa, Kim Kardashian, y de la directora de ‘Vogue’ Anna Wintour, además de otros personajes de la élite de Hollywood, pero no con la de su amiga y colaboradora Sia, que además de estar ocupada con sus propios asuntos, por ejemplo, con su nuevo single, ‘Move Your Body’, no es nada pero nada fan de la moda de West por un motivo: su uso de pieles animales.

Para Sia, que es vegana desde 2014, el uso de pieles en la línea de Kanye no ha pasado desapercibida y la cantante australiana ha acudido a Twitter en las últimas horas para pedir al músico directamente que considere dejar de usarlas: “querido Kanye West, ¿considerarías dejar de usar piel animal? Esta es la realidad del uso de piel para la moda, es muy triste”, ha escrito, tras lo que ha enlazado un documental sobre la producción de ropa de piel de Stop Animal Cruelty.

Sia no es la única estrella del pop vegana, también las dietas de Stevie Wonder, Miley Cyrus, Ellie Goulding y Ariana Grande son puramente verdes. Curiosamente, Morrissey, gran defensor de los derechos de los animales, vegetariano de toda la vida, se pasó al veganismo hace tan poco como en 2015.

Quien no sabemos si es vegano o vegetariano, pero sí que esta afiliado a Kanye West, es Dave Longstreth de Dirty Projectors, que co-escribió ‘FourFiveSeconds’ de West con Paul McCartney y Rihanna y ha concedido una entrevista ahora a The New York Times donde ha desvelado que el rapero, el Beatle y él trabajaron en otra canción inédita junto a Ezra Koenig de Vampire Weekend que Longstreth espera vea la luz algún día. ¡Nosotros también!