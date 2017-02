La actitud “chill bro” de The Weeknd en su nuevo vídeo no termina de colar

Este jueves, The Weeknd ha cumplido 27 años y ha querido celebrarlo con sus fans estrenando videoclip para una de las canciones de ‘Starboy’ que vuelve a no ser ‘I Feel It Coming’. Después del vídeo lleno de chicas y alcohol de ‘Party Monster’, Abel Tesfaye ha publicado un vídeo lleno de chicas y alcohol para su sexto mayor éxito en Spotify, ‘Reminder’.

El vídeo transcurre mayormente en una lujosa fiesta doméstica e incluye la aparición de varios amigos de The Weeknd como Drake, Travis Scott, ASAP Rocky y French Montana. También vemos a The Weeknd interpretar el tema desde un descapotable en marcha. Durante todo el vídeo, tanto Tesfaye como sus amigos gesticulan cual “chill bros” hasta arriba de todo, pero no está tan claro que el vídeo vaya a impresionar a sus fans adultos tanto como a los adolescentes que votaron a The Weeknd en esos Teen Choice Awards mencionados -y no para bien- en la canción.

Por si se te olvidaba que Abel es un, ejem, “motherfucker”, el canadiense ha compartido recientemente un nuevo tema junto a NAV en el que se dirige a Justin Bieber (ex de su novia, Selena Gomez) después de que este dijera ante las cámaras que la música de The Weeknd es una “porquería”. El tema parece implicar que el sexo de Tesfaye ha curado la depresión de Gomez.