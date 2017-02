The Weeknd saca una canción claramente dirigida a Justin Bieber

The Weeknd sale con Selena Gomez, ex de Justin Bieber. Después de que este apareciera en TMZ diciendo, aparentemente medio en broma, que las canciones de The Weeknd le parecen “una mierda pésima” (“shit wack”), otro vídeo de Bieber apareció en la red. En él le preguntaban cuál era su canción favorita del momento, y Bieber respondía que ‘Starboy’ antes de partirse de risa artificiosamente, durante segundos y segundos.

Abel Tesfaye ha contestado de manera bastante clara en una canción con el cantante NAV -su protegido, al que da la alternativa- llamada ‘Some Way’. Parte de la letra dice “creo que tu chica se ha enamorado de mí, dice que mi forma de follar y mi lengua la han curado”.

El hecho de que Tesfaye crea que con el sexo pueda “dar un remedio” a los males psicológicos que ha sufrido Selena Gomez es digno de aparecer en un artículo sobre el machismo de sus letras, pero el caso es que después vuelve a aparecer lo que ha de ser una referencia a Bieber: “The brown boy and the Starboy on a track / Haters gonna say this shit is wack“.

Tras una serie de filtraciones de ultratumba, el tema ha sido oficialmente subido a Youtube.