Ride, contra el gobierno británico en ‘Charm Assault’, su primer tema en 20 años

La reunión de Ride, que este año les traerá al FIB, incluirá nueva música. Hoy conocemos la primera canción en 20 años de la mítica banda shoegaze de los 90, bajo el nombre de ‘Charm Assault’, un número bastante pop y luminoso de 4 minutos de duración. En algún momento de este verano habrá un nuevo disco de Ride editado por Wichita Recordings, con la mezcla de Alan Moulder y la producción de Erol Alkan.

Según una nota de prensa, Andy Bell ha definido este single como “expresión de frustración y disgusto contra la gente que actualmente está a los mandos de nuestro país” y cree que es “una continuación natural de [su] cumbre artística”. Erol Alkan por su parte se ha mostrado encantado de producir el disco, pues en su momento, asegura, que ‘Nowhere’ y ‘Going Blank Again’ fueron álbumes muy importantes para él. Indica que se han conocido por un cuñado de Andy y que cuando escuchó las maquetas de lo que tenían, no dudó en involucrarse “al 100%”. Avanza: “La nueva música contiene todos los elementos que quieres en las canciones de Ride: grandes melodías, guitarras fuertes, armonías hermosas y ritmos poderosos”.

En 2015 teníamos ocasión de hablar con Steve Queralt de Ride. Esto nos decía sobre su regreso: “Con todas las reuniones que están teniendo lugar, el hecho de que un grupo se reúna ya no tiene nada de especial, la gente ya asume que ciertos grupos se van a acabar juntando de nuevo. Dicho esto, cuando anunciamos nuestro retorno, no esperábamos una respuesta tan positiva en las redes sociales y mucho menos que se agotaran las entradas de los primeros conciertos que anunciamos. No esperábamos esto, la gente de verdad tiene ganas de volver a vernos en directo”.

En aquel momento no tenían tan claro que fuera a existir un disco que finalmente sí verá la luz: “no es una locura imaginarse un disco nuevo de Ride, no es imposible, pero no te puedo decir que va a pasar seguro porque estaría mintiendo y porque sencillamente no tenemos ni idea. Me encantaría poder decirte que habrá un nuevo trabajo de Ride, pero no es algo que pueda suceder así a bote pronto. Ahora mismo tenemos un control de calidad muy exhaustivo como para sacar cualquier cosa con prisas”.