Jens Lekman / Life Will See You Now

Jens Lekman es, para muchos de los que nos contamos como aficionados al pop, uno de los indiscutibles referentes en activo del género. Desde su debut con aquel osado ‘When I Said I Wanted to Be Your Dog‘ (Secretly Canadian, 2004), quedó patente la genialidad de aquel talento sueco de -entonces- 23 años que, con sensibilidad, samples e imaginación, era capaz de construir canciones memorables e inteligentes, repletas de orquestaciones e imaginativos arreglos.

Eran tiempos en los que, tras el reconocimiento que supuso ’69 Love Songs’, abundaban los sosias de Stephin Merritt y Lekman, con su particular croon, podría haber pasado por uno de ellos hasta que, tras un nada desdeñable recopilatorio de singles y EPs, llegó ‘Night Falls Over Kortedala‘ (Secretly Canadian, 2007). Aunque algunos sigamos prefiriendo la exuberancia de su debut, hay que reconocer que el más ambicioso y conceptual “Kortedala” puso a Lekman en otro lugar y terminó de concretar su estilo característico, que todavía es una referencia palpable en propuestas tan actuales como puede ser, por ejemplo, Meilyr Jones.

Sin embargo, la continuación a ‘Kortedala’ tardó cinco años llegar y, posiblemente, no era lo que el público esperaba. ‘I Know What Love Isn’t’ (Secretly Canadian, 2012) era un disco diferente de Jens Lekman. Sin samples ni extravagancias, con sonido cálido y muy orgánico, se trataba de un disco uniforme, sereno y melancólico, de corte tradicional, y sin apenas ganchos ni hits evidentes. Reconozco que no es su disco más fácil a la primera pero, a día de hoy, no me tiembla la voz al afirmar que es mi favorito de su discografía, su muy particular ‘Astral Weeks’.

No es de extrañar que en este mundo donde prima la inmediatez ‘I Know What Love Isn’t‘ no funcionara demasiado bien, ni siquiera entre buena parte de los seguidores de Lekman. El propio músico confiesa que le hizo perder dinero, dudar de sí mismo y, en última instancia, deprimirse. Muy sintomático es que, en la lista de reproducción de Spotify que preparó unas semanas antes del lanzamiento del disco, sólo apareciera una canción de este disco (frente a cuatro de “Kortedala”).

Por eso, es difícil apreciar este ‘Life Will See You Now’ como otra cosa que no sea un alejamiento consciente del anterior disco. Un álbum casi terapéutico con el que enmendar lo que para él fue un tropezón. Siento realmente que Jens Lekman piense eso de ‘I Know What Love Isn’t’ y espero que con el tiempo sea un trabajo a reivindicar, pero entiendo la necesidad del contexto y, bueno, ni que a Lekman se le diera mal componer canciones más bailongas. Y no olvidemos que tras ‘Astral Weeks’ vino ‘Moondance’.

‘Life Will See You Now’ comienza por lo tanto con dos canciones de gran carga rítmica en las que se hace acompañar de la cantante soul sueca Loulou Lamotte. La muy acertada ‘To Know Your Mission’ -con partes desatadas casi a lo The Embassy- recuerda la habilidad como letrista de Lekman, que cuenta en tercera persona su encuentro con un mormón en día de la muerte de Lady Di de manera realmente original. Esa misma senda animada continúa en ‘Evening Prayer’, hablando de dejar problemas atrás, y con momentos donde incluso parece que se va a atrever con ‘Neverending Story’ de Limahl.

Aparte de esa dupla inicial, otra de las grandes canciones uptempo de ‘Life Will See You Now’ es ‘How We Met, the Long Version’. Se trata de una de las mejores ‘Postcards’, ese proyecto en el que Lekman escribía e interpretaba una canción a la semana y que -junto con su iniciativa de escritura por encargo, ‘Ghostwriting’- le ayudó a salir del bloqueo creativo durante estos últimos años. Se trata de una divertida canción donde explica una relación tomando como partida nada menos que los orígenes del mundo aunque musicalmente depende quizá en exceso del extracto de ‘Dancing‘, de Jackie Stoudemire.

Otro momento para bailar es ‘What’s the Perfume that You Wear‘. Que Lekman haya recuperado un descarte de 2014 y además lo seleccione como single adelanto tiene mucho que ver con la reivindicación que él mismo parece hacer de ‘An Argument With Myself‘ (Secretly Canadian, 2011), el -excelente- EP donde recopiló canciones que no encajaban con ‘I Know What Love Isn’t’, como la tropical canción titular.

Siguen esa onda exótica la muy Paul Simon ‘Wedding in Finisterre’ y la más lenta ‘Our First Fight’, con su feliz y juguetón deletreo final.

Esta no es la única canción de corte más lento y casi introspectivo del disco. Incluso en un álbum como este hay cabida para momentos como ‘Hotwire the Ferris Wheel’ -con la colaboración de Tracey Thorn- el rescate de ‘Postcard #17’ -con sampleo de Charles Mingus- o esa nueva misiva a su amiga Lisa que es ‘Dandelion Seed’. Todos cortes algo faltos de chispa que, en ningún caso, hacen sombra a la que para mí es la gran canción de este álbum: ‘How Can I Tell Him’. Parece mentira que, intentando escapar de ‘I Know What Love Isn’t’ se le haya colado una canción así. De enorme sencillez, con poco más que un ukelele y un ligero arreglo orquestal, Lekman construye una canción tremendamente emotiva sobre un bromance que, para su lamento, no llega a más.

Canciones como esa hacen olvidar que ‘Life Will See You Now’ es, en realidad, un disco de retazos unidos prácticamente como terapia para superar un momento creativo duro y nos recuerdan que Jens Lekman es uno de los grandes autores pop contemporáneos. Por todo lo que nos ha dado y por todo lo que, a buen seguro, nos dará.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘How Can I Tell Him’, ‘To Know Your Mission’, ‘How We Met, the Long Version’.

Te gustará si: no te gustó ‘I Know What Love Isn’t’

Escúchalo: Spotify