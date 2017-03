Diplo humilla a Oliver Heldens tras una burla de este de su remix de Ed Sheeran

Hace unos días se estrenó un remix de Diplo del mayor hit del momento, ‘Shape of You’ de Ed Sheeran. El nuevo amigo de Beatriz Luengo lo colgaba orgulloso en su Twitter recibiendo una burla del holandés Oliver Heldens, uno de los 10 dj’s clave del mundo para DJMag a pesar de sus escasos 22 años, y colega de Tiësto. “Sin ánimo de ofender, este remix podría haber sido mucho mejor. La próxima vez escríbeme y colaboremos”, decía ufano Oliver.

Diplo, que no se corta un pelo en esta red social, acudía raudo y veloz a contestarle, llamándole más o menos criajo y colgando fotos de GAP que su colega Dillon Francis convertía en Baby GAP. Diplo le ha llamado “baby penis”, pero no ha dejado de criticar su trabajo artístico: “si quisiera hacer un remix de future house con la misma línea de bajo una y otra vez y otra más, ya te llamaré, baby penis”.

Entre los remixes de Oliver Heldens están algunos para ‘A Sky Full of Stars’ de Coldplay, ‘Latch’ de Disclosure, ‘Outside’ de Ellie Goulding con Calvin Harris o ‘All We Know’ de Chainsmokers. Su tema ‘Gecko’ se acerca a los 100 millones de reproducciones en Spotify.

@OliverHeldens if I wanted to make a future house remix with the same bassline over and over again I will hit you up you baby penis 😘

