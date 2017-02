Major Lazer transforman ‘Shape of You’ en un “party banger”

‘Shape of You’ es ya una de las canciones del año. Ese primer single de ‘÷’ (recordemos que se lanzó conjuntamente con otro, ‘Castle on the Hill’) ha estado instalado desde entonces en el número 1, o los primeros puestos, de las listas de éxitos de Reino Unido, Estados Unidos, España, Francia, Australia y un largo etcétera. Hasta el punto que ni siquiera Katy Perry, como ella mismo le ha hecho notar en su misma cara, ha logrado desbancarle, por el momento.

El tema apunta, también, a canción del verano, gracias a su ingeniosa aproximación del tropical house con el espíritu acústico propio del cantante británico. Y ahora, además, podría sumar a su lista de conquistas en de convertirse en un “party banger”, una de esas canciones que suenan en un club o fiesta y ponen todo patas arriba. Si ocurre, será gracias al remix de Major Lazer que hoy se presenta. Su versión, sutilmente subida de pitch, incorpora a la hasta ahora poco conocida cantante N’yla, que entona las estrofas y el estribillo a dúo con el pelirrojo, y unos versos del toaster Kranium. Todo un himno para cualquier fiesta que se precie en los próximos meses.

Junto a él también se lanza oficialmente hoy la versión alternativa del tema junto al artista grime Stormzy, que interpretaron juntos en la reciente gala de los premios Brits. Todo esto sucede a una semana de la publicación oficial de ‘÷’, sin duda uno de los lanzamientos más importantes de 2017. Queda por ver, eso sí, si como Sheeran pretende alcanza las ventas de ’25’. Poco más de un mes después, estará presentando el disco en nuestro país: estará el 8 de abril en Madrid y el 9 de abril en Barcelona, en el Palacio de los Deportes y el Palau Sant Jordi, respectivamente.