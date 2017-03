Pros y contras de ‘Logan’, el último zarpazo de Lobezno

Se acabó la vida cinematográfica de Lobezno. O por lo menos bajo las ilustres patillas de Hugh Jackman, que no lo volverá a interpretar. Han sido diecisiete años y nueve películas, tres de ellas centradas en su personaje: las muy flojas ‘X-Men Orígenes: Lobezno’ y ‘Lobezno inmortal’, y la estimable ‘Logan’, que cierra la trilogía. Esta última la vuelve a dirigir James Mangold, responsable de la segunda. Pero da un poco igual. Teniendo en cuenta el peso que tienen la mayoría de los directores en los blockbuster de superhéroes, la podría haber dirigido mi perro. Que encima muerde. ¿Cuáles son los pros y los contras de ‘Logan’?



Lo mejor de ‘Logan’

1. Es un filme de superhéroes, pero también un inesperado y cautivador neo-western. Hace unas semanas recomendábamos varias películas actuales del oeste que llevan a cabo una estimulante reformulación de los viejos arquetipos del género. Pues bien, podríamos añadir ‘Logan’ a la lista. Esta última aventura de Lobezno está más cerca de un polvoriento western fronterizo o uno crepuscular de Clint Eastwood que de una película clásica de superhéroes. ¡Si hasta hay un homenaje a ‘Raíces profundas’ (1953)! Aunque no es la primera vez que Mangold pisa territorio vaquero. En 2017 rodó el revitalizante remake ‘El tren de las 3:10’.

2. El “mannequin challenge” de Charles Xavier. A pesar de lo mucho que lo intenta, ‘Logan’ no te araña las retinas con escenas de acción memorables. La única secuencia que no cicatriza en la memoria antes de salir del cine es la del hotel casino. Una vibrante y divertida escena de (in)acción que inyecta un toque de distinción a un conjunto con más arañazos que zarpazos, por muy gores que sean.

3. La familia muy bien, gracias. Un conmovedor Patrick Stewart como el senil Xavier, un carismático Jackman como héroe cansado y una sorprendente Dafne Keen como X-23. Los tres defienden sus papeles de superhéroe con una convicción que ya quisieran otros como Ben Affleck o Will Smith. Enorme trío de actores y personajes.

Lo peor de ‘Logan’

1. Se hace más larga que las uñas de Lobenzo. Hay una norma no escrita entre los productores de blockbusters superheroicos: todas tienen que durar más de dos horas, independientemente de que la historia no dé ni para una. ‘Logan’, con sus 135 minutazos, está hinchadísima. No llega a los niveles de hipertrofia narrativa de ‘Vengadores: La era de Ultrón’ o ‘Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia’, pero casi. Si le hubieran metido un poco de tijera (o cuchilla), ‘Logan’ sería una película mucho más equilibrada y, por tanto, mejor.

2. El guión está escrito empuñando una brocha. Mangold ha declarado que se inspiró en ‘Sin perdón’ para escribir y realizar ‘Logan’. Pero la debió ver con la misma atención que pongo yo cuando habla Risto Mejide en la tele. Un ejemplo: Interior. Noche. Tras muchas penalidades, los protagonistas están disfrutando de una distendida cena en un entorno cálido y familiar. Están a gusto y se les ve contentos. Habla Xavier y dice (resumiendo): “estoy a gusto y contento”. Esta redundancia y falta de sutileza sí que no tiene perdón. Y esto es solo un ejemplo. Hay más…

3. El clímax final no está a la altura del personaje. La película quizás sí, sobre todo viendo las dos anteriores, pero el desenlace (de toda una saga y personaje, no lo olvidemos) se queda muy, muy corto. Le falta espectacularidad, tensión dramática, complejidad psicológica, sentido estético y capacidad para sorprender (no hablo ya de conmover) al espectador. Quizá tenga algo que ver el villano, que es menos convincente y amenazante que el Krall de ‘Star Trek: Más allá’, pero toda la parte final es tan rutinaria y convencional como la mayor parte de la dos películas anteriores. 6’9.