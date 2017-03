El físico importa: buena edición de ‘Disco duro’, ¿el mejor disco de Joe Crepúsculo?

Joe Crepúsculo no ha editado ni remotamente sus 8 discos en vinilo, por lo que la edición del excelente ‘Disco duro‘ (¿su mejor disco?) en este formato merece una mención en nuestra nueva sección “El físico importa“. Según Discogs este es tan solo su tercer vinilo tras ‘Nuevo ritmo’ (Canada) y ‘Nuevos misterios’ (El Volcán Música) y el formato le sienta muy bien: 6 canciones suenan por la cara A y 6 canciones por la cara B, sin indeseados añadidos ni extras que no sirven para nada.

La solidez del álbum y su excelente secuencia (mis favoritas son las pistas pares, con la excepción de la divertida ‘El dicho’) juegan a favor, como el correcto sonido del vinilo. Es azul, por lo que cabía temerse lo peor, pues hay mucha tontería con vinilos de colores que suenan a rayos, pero no es el caso.

El vinilo (y también me consta que el CD que se vende aparte) incluye las letras y lista de colaboradores, aunque lo más llamativo son las ilustraciones de Oscar Noguera, a destacar el posible logo para un “Pisciburguer” o la del conejo junto a ‘Ojos de conejo’. Otra curiosidad es el listado de quién conforma el “comité de sabios” consejeros de Joe Crepúsculo, mientras que en el lado negativo hay que señalar que a ‘Vamos al bosque’ le haya tocado abrir cara. No sólo no es la canción más representativa sino que el sonido ambiente del final, con lluvia cayendo, se pierde bastante con el sonido de la aguja, y más bien parece que ‘Un demonio con piel de cordero’ tarda demasiado en empezar por algún tipo de error técnico. Por lo demás, una buena edición (y por cierto bastante barata) para el que tiene pinta de ser uno de los mejores discos de 2017.

Joe Crepúsculo actúa el 20 de abril en Barcelona y el 4 de mayo en Madrid.

