No se harán grandes GIFs del nuevo vídeo de The xx que celebra la juventud londinense

The xx ha estrenado un nuevo videoclip para promocionar su tercer disco, ‘I See You’, que ha recibido críticas estupendas, aunque no se está vendiendo tan bien como sus anteriores trabajos. El trío no se ha decantado por la bailable ‘Dangerous’, la tropical ‘Lips’ o la instantánea ‘I Dare You’ sino por la romántica ‘Say Something Loving’, uno de los primeros adelantos del disco que se dieron a conocer antes de su lanzamiento, que destaca por su sample de Alessi Brothers.

Alasdair McLellan, que dirigió el excelente videoclip de ‘On Hold’, se ha vuelto a poner tras la cámara para el rodaje de esta pieza que celebra la juventud londinense a través de referencias a la cultura del patinete, la escena rave o el budismo. El grupo aparece a lo suyo en un escenario aparte, interpretando el tema y vistiendo los mismos trajes que ha presumido en sus recientes actuaciones en televisión. No mucho más ocurre en este vídeo que no parece se preste a producir GIF’s en cantidad como sí lo hizo el vídeo de ‘On Hold’.

A principios de febrero, The xx empezó su gira mundial en presentación de ‘I See You’, que traerá al grupo a Primavera Sound de Barcelona este verano, en la que será su única fecha española.

Recientemente, lo que celebrábamos nosotros era la fantástica edición física del tercer disco de The xx.