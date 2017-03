Los Campesinos! / Sick Scenes

He aquí otro grupo que no acapara portadas únicamente por no ser ya la novedad. Los Campesinos! llegan a su sexto disco de estudio en menos de 10 años, con el añadido de que este ‘Sick Scenes’ ha tardado en llegar el tiempo récord de 4 años (los 5 primeros salieron entre 2008 y 2013). Y sin embargo, el éxito de estas nuevas canciones es que no buscan la madurez ni la calma de un grupo entrado en la treintena. Todo lo contrario: pueden sonar frescas y furiosas como si el grupo siguiera compuesto por encantadores adolescentes de Gales que acaban de inventar algo llamado tweexcore.

Las letras sí hablan sobre los problemas de la gente de su edad, del público que está creciendo con ellos, por ejemplo, los problemas mentales (‘I Broke Up In Amarante’), la adicción a los medicamentos (‘5 Flucloxacillin’), la tristeza que supone volver al lugar donde creciste y comprobar cómo ha cambiado y decaído todo (‘The Fall of Home’), la muerte (‘Hung Empty’) o, cómo no, el fútbol. Así, el estadio italiano donde Inglaterra comenzó perdiendo contra San Marino tras un gol a los 8 segundos de partido sirve como metáfora para hablar de lo que ha evolucionado su carrera en 9 años en ‘Renato Dall Ara (2008)’.

Pero lo bueno es que Los Campesinos! se aproximan a todo ello sin sonar dramáticos o excesivamente melancólicos. Apenas la bonita ‘The Fall of Home’ se sirve de eso, pues la primera mitad del disco está en general entre lo más urgente, inmediato y vibrante que jamás ha grabado el grupo. ‘I Broke Up In Amarante’ es todo un tiro, ‘Sad Suppers’ tiene las mismas vibraciones uptempo de los primeros The Pains of Being Pure at Heart, ‘5 Flucloxacillin’ sería también un buen single y ‘A Slow Slow Death’ contiene unos arreglos de viento que nos hace recordar a una mezcla entre el indie pop de Belle & Sebastian y las bandas del colectivo Elephant Six (The Apples in Stereo, of Montreal, etcétera).

Las comparaciones con gente como Death Cab for Cutie se limitan a casos puntuales como ‘Got Stendhal’s’ porque en general Los Campesinos! apuntan a otro sitio. Aunque la segunda parte del disco no es tan excitante como la primera y sí les muestra en un modo ligeramente “piloto automático”, por ejemplo en ‘For Whom the Belly Tolls’ o en esa ‘A Litany/Heart Swells’ que no es tan sobrecogedora como seguramente pretende, Los Campesinos! están más en la escuela de autores secundarios infravalorados como Hefner y The Wave Pictures que en la de los típicos grupos de punk-pop con que se les asocia. No es raro ver a Gareth “Campesinos” explicando parte de sus letras en Genius, prueba de lo importantes y llenas de significados escondidos que están.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘I Broke Up In Amarante’, ‘Sad Suppers’, ‘The Fall of Home’

Te gustará si te gustan: Hefner, Pavement, The Apples in Stereo, Death Cab for Cutie

