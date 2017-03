Bonnie “Prince” Billy intentará hacer justicia a Merle Haggard en ‘Best Troubador’

Bonnie “Prince” Billy, gran icono de la música de raíz americana contemporánea, vuelve este año con un nuevo disco en el que recupera éxitos de otra leyenda del género, Merle Haggard, fallecido en abril del año pasado. ‘Best Troubador’ sale el 5 de mayo a través de Drag City, conque no esperéis encontrarlo en streaming, aunque sí en Bandcamp, plataforma que sí ha conquistado a la prestigiosa discográfica que edita a Joanna Newsom, aunque a su manera.

‘Best Troubador’ se presenta hoy con ‘Mama Tried’, una de las canciones más emblemáticas de Haggard, aunque esta, inexplicablemente, no aparece en el tracklist final del disco, que sí incluye otros hits de su cancionero como ‘I’m Always on a Mountain When I Fall’, ‘My Old Pal’, ‘Some of Us Fly’ o ‘That’s the Way Love Goes’. Si queréis escuchar estas canciones originales, estáis de suerte, pues al contrario que la discografía de Will Oldham (cabeza pensante tras Bonnie “Prince” Billy), sí están en Spotify.

A finales del año pasado, el fallecido músico era noticia después de que la Academia de la Música Country de Estados Unidos anunciara un premio en su nombre tras su muerte. La decisión enfadaba a Sturgill Simpson, autor de ‘A Soldier’s Guide to Earth’, nominado a Disco del año en la pasada edición de los Grammy, que recordaba la Academia nunca había hecho justicia a Haggard en vida y acusaba el premio de oportunista.

Bonnie “Prince” Billy era el reivindicado hace poco en el álbum debut de Rosalía, que incluye una versión de ‘I See a Darkness’.

‘Best Trobadour’:

1. The Fugitive

2. I’m Always On A Mountain When I Fall

3. The Day The Rains Came

4. Haggard (Like I’ve Never Been Before)

5. I Always Get Lucky With You

6. Leonard

7. My Old Pal

8. Roses In The Winter

9. Some Of Us Fly

10. Wouldn’t That Be Something

11. Pray

12. That’s The Way Love Goes

13. Nobody’s Darling

14. What I Hate (Excerpt)

15. I Am What I Am

16. If I Could Only Fly