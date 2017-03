Ter: “Entre Rihanna y Quevedo, obviamente elegiría a Rihanna”

La youtuber Ter se ha convertido en solo unos pocos meses en un fenómeno que ha trascendido la red de vídeos. De hecho, aunque sus vídeos cuentan sus visulizaciones por decenas de miles, en realidad Ester ha adquirido mayor relevancia y popularidad que otros youtubers fuera de ese canal. Y seguro que se debe a sus chocantes opiniones y teorías, que presenta en sus vídeos: el culo de Kim Kardashian como nueva proporción áurea, la relación entre Ariana Grande y las orcas, los 5 videoclips mejores que ‘El Padrino’, la explicación de la Guerra de Troya a través de Taylor Swift o Kanye West como el nuevo mesías son algunas de sus obras más chocantes y controvertidas para sus haters. Para rechinar de dientes de estos, todas esas opiniones están fantásticamente fundamentadas y justificadas, con un afán didáctico estupendo y, sobre todo, de manera muy, muy, muy divertida. Por eso, no queríamos perder la oportunidad de ahondar más en su peculiar visión del pop y del mundo en general.

Quizá tus vídeos más chocantes son aquellos que exponen teorías como “Kim Kardashian es tan inteligente como Einstein”, “el culo de Kim Kardashian es la proporción áurea de nuestro tiempo” o aquel en que explicabas que Gabriel García Marquez está sobrevalorado… No deja de ser flipante que en el año 2017 la gente se siga rasgando las vestiduras por opiniones contra corriente, que se vea como una provocación, ¿no?

A mí también me llama la atención que en el 2017 la gente se sorprenda tanto por las cosas que digo. Aunque siempre me imagino a un señor del siglo XIII diciendo “pero cómo puede ser que EN PLENO SIGLO XIII ESTO SIGA PASANDO!!!” porque claro, ese señor se pensaría que el siglo XIII era súper moderno, pero no. El año 2017 no es tan moderno como nos pensamos, hay muchas cosas que no hemos entendido todavía.

Yo entendí hace muy poco que existen muchos tipos de inteligencia. Antes pensaba que ser inteligente significaba saber muchos datos de cosas y leer mucho y haber estudiado y ser súper culto. Poco a poco empecé a darme cuenta de que existen cosas como la inteligencia emocional, que no tiene nada que ver con ser culto, sino que tiene que ver con las relaciones y la empatía hacia otras personas, con saber gestionar y analizar tus emociones. Hay muy poca gente que tenga inteligencia emocional, y a mí me parece valiosísima. Luego me di cuenta de que también existe la inteligencia corporal, que es la capacidad de utilizar y controlar tu propio cuerpo para realizar actividades que requieren de equilibrio, fuerza, coordinación. Esa inteligencia también me parece valiosísima, y muy difícil de tener y desarrollar. Luego caí en la cuenta de que existen millones de tipos de inteligencia: la social, empresarial, naturalista, estética, visual…y me fui desprendiendo de la idea anticuada y clasista de inteligencia que tenía antes.

En el fondo, para mí todo esto remite a esos estudios sociológicos que certifican que la apreciación del arte es sencillamente una cuestión de clasismo y de aspirar a un estatus social. Es decir, si todo el mundo reconociera el valor de las Kardashians, viviríamos en un mundo más justo y democrático. Esto es más o menos la base de tu filosofía, ¿no?

Kim Kardashian es despreciada porque no hace nada específico. No podemos incluirla en ninguna categoría conocida. No es actriz, ni cantante, ni modelo, ni escritora. No sabemos lo que es. Y eso es algo que irrita a cierta gente. Seguramente esto tiene que ver con esa mentalidad clasista de la que hablaba antes, de que si Kim Kardashian no ha ido a la universidad, entonces lo que hace no es respetable ni creíble. Kim ha cambiado el concepto del entretenimiento, eso es más de lo que ha hecho la RAE en los últimos 20 años. Y a ver si la RAE incluye ya la palabra “googlear”, porque decir “buscar en Google” es una redundancia. Dice Wikipedia que querían incluirla pero que Google no les dejó. Yo eso mucho no me lo creo.

Cuando se lanzó el reality de ‘Las Campos’ se llegó a comparar con ‘Keeping Up With The Kardashians’ pero… nay. ¿Crees que hay alguna familia o saga en nuestro país que sería digna réplica?

Para mí el equivalente a las Kardashian en España sería Chenoa. Lo que hacen no tiene nada que ver, pero Chenoa es la reina de España y nos ha dado altruistamente algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Y podría haberse quedado en casa y habernos privado de su talento, pero decidió mostrarlo al mundo, así que yo le estoy eternamente agradecida.

¿Cómo ves a Kim? ¿Crees que se vendrá arriba después de sus issues?

Kim ha resucitado.

¿Y Kanye? Parece tocadito después del tabardillo, ¿no?

Kanye va muy por delante de nosotros. Siempre parece que hace cosas raras e incomprensibles, pero pasados los años cobran sentido. Las entrevistas de Kanye de 2009 las estoy empezando a entender ahora, así que lo que hace ahora seguramente lo entienda en 2020. Espero de verdad que se presente a presidente de Estados Unidos, y si le queda tiempo, que lo haga también en España.

¿Llegaste a creerte los rumores de divorcio de Kimye?

No.

Hablemos un poco de música, ¿vale? ¿Tienes un disco favorito de su discografía?

Creo que mi preferido es ‘Yeezus‘, porque tiene la canción de ‘Bound 2’ que me parece sublime.

¿Y qué piensas de ‘The Life of Pablo’? ¿Crees que el futuro es no hacer más ediciones físicas y cambiar constantemente las obras, que no terminen de cerrarse nunca?

No sé si es el futuro, porque no sé si alguien más será capaz de hacerlo, pero está claro que el concepto de modificar constantemente el album de ‘The Life of Pablo’, manipular las canciones, ir cambiando las versiones, presentarlas a través del Twitter de Kim Kardashian o de sus shows de moda es una obra maestra. Además tiene mucho que ver con la arquitectura, los edificios no deberían ser mazacotes de hormigón intocables y terminados, sino que deberían estar en constante crecimiento. Bueno, no sé si “deberían”, no sé si tengo la potestad de decir qué es lo que “debería hacerse” y lo que no. Pero a mí me gustaría más.

En un vídeo dijiste que tú no pagabas entradas para ir a conciertos. ¿Y eso?

¿¡¡En qué vídeo digo eso!!? ¡no me refería a que no pagara las entradas de los conciertos! me refería a que casi no he ido a conciertos. Cuando he ido, obviamente he pagado la entrada.

Perdón, lo recordaba mal… Decías exactamente en tu conversación con Selena Gómez que “no comprabas entradas para ir a conciertos”. Que solo compraste la de Selena, que canceló, y que bueno, que también para Cecilio G… ¿O sea, que no vas mucho a conciertos, no? ¿Es por el precio de las entradas o por qué?

En la conversación con Selena decía exactamente: “¿sabes que yo me compré una entrada para tu concierto? Es la única entrada de concierto que me he comprado en mi vida”. No decía “no compro entradas para ir a conciertos”. Si voy a un concierto, compro la entrada. Pero casi no he ido a ningún concierto.

Te voy a hacer un breve test de amazingness. Dime quién es más amazing y, brevemente, por qué [Ndr: le paso algunos vs entre artistas similares: Kanye West vs Jay Z; Beyoncé vs Rihanna; Taylor Swift vs Katy Perry, etc.].

Esto va en contra de mi alma. No puedo elegir entre Kanye West y Jay Z. Ni entre Beyoncé y Rihanna. POR FAVOR, menudo atropello. Podría elegir entre Rihanna y Quevedo. Obviamente elegiría a Rihanna, porque hacer un soneto riéndote de que la nariz de Góngora es muy grande me parece súper cutre. Pero bueno, tampoco voy a juzgar al pobre Quevedo por una cosa que escribió hace tanto tiempo. A lo mejor ahora no escribiría algo así, a lo mejor ahora escribiría sobre por qué Justin es tan cool.

También has hecho tus pinitos musicales en algún vídeo, aunque se te ve un poco cortadilla. ¿Tocas algún instrumento con regularidad? ¿Alguna vez te ha picado el gusanillo de hacer música más seriamente?

Espera, ¿cómo que “más seriamente”? Pero ¿qué clase de ultraje es este? La canción de ‘Devuélveme la vida’ me la tomé super en serio. Toco la guitarra y el piano, pero rollo amateur.

Mujer, no te enfades… Cuando decía “más seriamente” me refería a en plan profesional, a tener una carrera musical, grabar más canciones, dar conciertos… incluso aunque sea amateur.

Claro que no me enfado, LOL. Es simplemente una manera de contestar a una pregunta a la que no sé contestar.

Además de las estrellas del pop de las que hablas habitualmente, ¿qué tipo de música escuchas habitualmente? Conociéndote, me sorprendería tan poco que me dijeras Migos como Mendehl.

Últimamente estoy escuchando mucho Frank Ocean, Tove Lo, Dornik, Terror Jr, In Love With a Ghost, Breakbot, Felizonia…es una mezcla muy random.

Por ejemplo, ¿a qué disco te has visto enganchada últimamente?

Ahora estoy obsesionada con el último disco de Tove Lo, ‘Lady Wood‘, y con la película que ha hecho con algunas de las canciones. De hecho agoté toda mi tarifa de datos en tres días por ver esa peli en bucle cada vez que cogía el metro. También puede ser que mi compañía telefónica me haya timado.

Citabas entonces a Cecilio.G y hace poco te he visto en Instagram haciendo un cover al ukelele de ‘Guinda’ de One Path. Parece obvio que te gusta el trap, que también tiene la base de su éxito en Youtube. ¿Qué piensas sobre este movimiento, que va como subterráneo al circuito musical habitual de nuestro país?

El trap me flipa. Me flipa la música, la estética, la autoproducción. Me gustan especialmente Bad Gyal, Cecilio G, Kinder Malo y One Path.

"Guinda" de @onepathjb es una canción q me hace feliz♥️ Una publicación compartida de Ter (@teruriru) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 9:04 PST

¿Recuerdas en qué momento se te ocurrió empezar a hacer vídeos? ¿Por qué querías ser youtuber?

Yo llevo siendo youtuber en mi corazón diez años. Lo descubrí más o menos cuando se abrió la plataforma en 2006, y empecé a hacerme fan de muchísimos youtubers, como Natalie Tran o Kinkyhush. Yo quería formar parte de la comunidad de Youtube pero me daba mucha vergüenza subir vídeos de mi cara diciendo cosas. Al final me atreví.

En pocos meses no solo te has hecho popular como youtuber, sino que tu popularidad ha trascendido ese medio. ¿Por qué crees que ha sido?

No sé. El mismo día que subí mi primer vídeo a Youtube, se me acercó por la calle una chica con un micro y una cámara, y me dijo que si podía hacerme algunas preguntas. Resultó ser isasaweis, que es una de las youtubers españolas más cool que hay. Tuve un momento de fan total en el que casi me pongo a llorar, y ella se echó a reír y me dio un abrazo muy fuerte. Creo que en ese abrazo me transmitió el poder youtuber.

¿Te veías preparada para esta repercusión?

No.

Yo no sé tú, pero yo diría que tus opiniones son, a priori, muy llamativas, pese a que son cosas que a ti (y a algunos de nosotros) te parecen obvias. ¿Qué es lo más raro que te han dicho a raíz de alguno de tus vídeos?

Que si soy irónica o no.

¿Tienes algún otro youtuber como referente o tu inspiración viene de otros ámbitos?

Mis youtubers de referencia son Jenna Marbles, Elvisa Yomastercard, Natalie Tran, Victoria Volkóva, Lilly Singh, HeyParis, Trisha Paytas, Gigi Gorgeous, Kinkyhush…y también Selena Gómez y Demi Lovato, que antes subían vídeos juntas a Youtube y eran geniales.

¿Cuánto tiempo te lleva documentar uno de tus vídeos? Porque muchas veces albergan teorías muy elaboradas y documentadas…

La mayoría de vídeos que he hecho son teorías que llevo elaborando muchos años. Mola, porque contar estas teorías me sirve para estructurarlas en mi cabeza. Una cosa es entender algo, y otra muy diferente es ser capaz de explicarla. De hecho yo pienso que algo que no sabes explicar, es que no lo has entendido bien. Aunque también hay gente que entiende las cosas pero se hacen un lío al explicarlas, a mi amigo Juan le pasa eso. Un saludo desde aquí, Juan. Yo lo que hago es escribir un guión donde voy apuntando las ideas por las que tengo que ir pasando, para que haya un hilo conductor y no sea un vídeo infumable e incomprensible lleno de ideas random sin ordenar.

En realidad, pienso que lo que más jode a tus haters es que tus teorías están tan bien documentadas, que solo les queda el pataleo. ¿Tú has llegado a alguna conclusión sobre el tema?

No sé si están bien documentadas, de hecho muchas veces me equivoco en cosas. Intento ser lo más rigurosa posible, pero no soy Wikipedia. Ojalá ser Wikipedia. El otro día estuve mirando que la Wikipedia se puede descargar, y creo que no pesa mucho, son 17 GB o así.

En mi opinión lo que más engancha de tus vídeos es, sobre todo, que son muy didácticos. ¿Te has planteado trasladar tus pensamientos a algún otro soporte que no sea Youtube?

Me encantaría ser profesora.

Recientemente has comenzado a colaborar en El Intermedio de La Sexta como defensora del espectador. ¿Qué tal está resultando la experiencia? ¿Te gusta el medio? ¿Te ves haciendo eso a medio-largo plazo?

Me está flipando la experiencia, trabajar en la tele es súper divertido y el equipo de El Intermedio es increíblemente profesional, delante y detrás de las cámaras. De momento me está encantando, no sé qué haré dentro de un tiempo, yo voy dejándome llevar por mi intuición.

“Lo verdaderamente interesante de mi vida son mis amigos. (…) Deberíamos tener nuestro propio reality. Yo espero que algún día lo hagamos”

Y esto de ser youtuber… ¿ha afectado de alguna manera a tu carrera como arquitecta? Igual hasta te han salido encargos gracias a ello…

Con esto de Youtube he dejado la arquitectura de lado, pero quiero volver. Es mi profesión, y no quiero perderla.

También quería preguntarte si habrá algún spin-off de la Comunidad Terdashian. Personalmente, me encantó tu amigo Emiliano, le veo muchas posibilidades…

¡Claro que sí! Lo verdaderamente interesante de mi vida son mis amigos. Ya han salido Emiliano, Lucía y Vicente (el vídeo de Vicente lo subo precisamente hoy [Ndr: 6 de marzo]). Vicente lleva varios años diciéndome que deberíamos tener nuestro propio reality. Yo espero que algún día lo hagamos.