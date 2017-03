Los Morancos, nº1 en Youtube con su parodia de Luis Fonsi y Urdangarín

Los Morancos tienen un viral que ya quisieran para sí muchos artistas de 53 y 56 años (esta es su edad según Wikipedia, aunque aparenten 10 más que Cher). El dúo de humoristas tiene el vídeo número 1 en Youtube España en este momento con su nuevo gag, que acumula en poco más de 24 horas dos millones y medio de visualizaciones.

Se trata de una adaptación de la canción número 1 en el país desde hace semanas, ‘Despacito’ de Luis Fonsi, pero contando la historia de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos. Entre lo positivo, su atrevimiento al criticar el doble rasero de la Justicia: “Tú, has sido imputado por el caso Nóos / Porque hubo un dinero que se desvió / Y llegó a tu cuenta misteriosamente / Yo no recuerdo nada de lo que firmé / Y teniendo en cuenta quién es mi mujer / A ver qué condena piensa usted ponerme / Poquito, poquito, va a ser muy poquito / De momento puedes irte a casa tranquilito / No me des fianza / No la necesito / Porque aquí depende / Quién haga el delito / Es delito / Si el que roba algo es un pobrecito / A ese se lo cargan en un momentito / Y va para la cárcel pero rapidito / No es delito / Si el que roba algo tiene algún carguito / Entonces la cosa va más despacito / Y se va olvidando poquito a poquito”.

Entre lo negativo, la obligada broma sobre las violaciones en las duchas de la cárcel. Nivel.

Los Morancos continúan representando ‘Antónimo’ en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Puedes comprar tus entradas en Ticketea.