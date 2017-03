Leticia Sabater, a por el verano 2017 con su nuevo hit electro-reggaetón, ‘Toma pepinazo’ 🥒

“Toma, toma pepinazo / toma, toma pepinazo / toma, toma / pepinazo / y me lo como yo, yo, yo”. Con este gancho infalible, Leticia Sabater se adue帽ar谩 del verano de 2017 de la misma manera que ‘La salchipapa’ conquist贸 Espa帽a en 2016 con su nuevo hit de electro-reggaet贸n, ‘Toma pepinazo’, que ya puede escucharse en Spotify y es exactamente lo que promete su t铆tulo.

La canci贸n de electro-reggaet贸n nos cuenta la historia de una infidelidad en la que Sabater resulta victoriosa y contiene frases estrella como “siete gintonics, dos tequilas y un buen pedo / para demostrarte que ya no eres el que quiero” o “chico latino, te he pillado, te he pillado / en Whatsapp, fotos de otras chicas que has besado / ahora soy yo la que contigo he jugado / te he puesto cuernos, chico, la has cagado”.

En una entrevista en enero, Sabater dedicaba ‘Toma pepinazo’ a sus fans vegetarianos, para contrarrestar el 茅xito de ‘La salchipapa’ entre sus seguidores amantes de la carne animal. En esta misma charla, la artista volv铆a a mostrarse contraria a la opini贸n general y confesaba que Donald Trump le parece un buen presidente.