Father John Misty publica tres “canciones genéricas” para reírse del pop y le sale un hit

Father John Misty ha empezado a conceder entrevistas a medios para promocionar su nuevo disco, ‘Pure Comedy’, que sale el 7 de abril. Como era de esperar, Josh Tillman está produciendo varios titulares en diversas publicaciones, y si en The New York Times señalaba que la industria del pop es “categóricamente anti-mujeres” y “aburrida”, en Pitchfork ha vuelto a hablar sobre la industria del pop y ha asegurado que “si crees que las estrellas del pop no son otra cosa que prisioneras; te estás engañando a ti mismo”. “Las conozco”, ha apuntado. “Están pidiendo auxilio a través de su música”. Tillman opina que si estrellas de la talla de Beyoncé o Lady Gaga, para quienes ha escrito ‘Hold Up’ y ‘Sinner’s Prayer’, respectivamente, acuden a él para componerles temas es porque quieren huir de los “psicópatas” que las manejan, pero también que si ha escrito para ellas ha sido por “morbo” y porque se lo han pedido, pero que él no tiene “interés alguno” en hacerlo.

Adherido a la ironía que le caracteriza, tras la publicación de esta entrevista Tillman subía tres canciones nuevas a Soundcloud tituladas “canción pop genérica”, enumeradas 3, 9 y 16. Irónicamente, al menos una de ellas, la 9, es buena, pero no buena tipo “esta cara b es buena” sino buena de verdad. Y no es que no estemos acostumbrados a que Tillman deje temazos fuera de sus discos después de que olvidara meter ‘Real Love Baby’ en el largo que edita próximamente.

Por cierto, de nuevo no irónicamente Tillman ha respondido preguntas de sus fans en Twitter y se ha confesado fan de Lana Del Rey y Ariana Grande. De la primera, con quien colaboró en el vídeo de ‘Freak’, ha dicho que es un “genio” y de la segunda que ya no va a escribir para otros artistas pero que con ella haría una excepción.