Cosmen Adelaida te hacen “volar de noche y sin motor” como los ‘Hermanos Wright’

Tras la ochentosa ‘Contra la pared’, primer avance de su nuevo disco, hoy estrenamos en JENESAISPOP una de las nuevas canciones de ‘Dos caballos’, el disco que los madrileños Cosmen Adelaida publicarán el próximo 31 de marzo, vía El Genio Equivocado.

Tras el notable ‘La foto fantasma‘, para este nuevo disco han recurrido a la producción del célebre Paco Loco. Aunque se grabó con la misma formación que su anterior obra, de cara a la presentación del álbum el grupo ha vivido algunos cambios: regresa al bajo Marcos Domínguez, bajista original de la banda y co-autor de sus primeros trabajos, sustituyendo a Luis Fernández (Los Punsetes, Juventud Juché). Elisa Pérez (Caliza, que también se ha encargado del arte del álbum) dejará paso en la batería a Seán Lynam (Espiritusanto, Género Chico).

Como decíamos, hoy presentamos en exclusiva ‘Hermanos Wright’, una enérgica e inmediata nueva canción del grupo. Aunque puede recordar en su arranque, por rítmica y algun guitarrazo, a ‘Disfraz de tigre’ de Hidrogenesse, la similitud parece más casual que otra cosa cuando después deriva hacia otros derroteros, como nos explica el propio Javi Cosmen, compositor del tema:

“Empecé a componer ‘Hermanos Wright’ una noche en la que me desvelé con ese estribillo en la cabeza que decía “De noche y volando sin motor”. Lo repetía mentalmente y actuaba como un bálsamo ante determinadas frustraciones que tenía en ese momento y que también se citan en la canción. El imaginario que me sugería ese estribillo me recordaba al vintage de belle époque de canciones como ‘Tonight We Fly’ (The Divine Comedy) y así fue cómo me fui acercando a la metáfora de los Hermanos Wright.

El enfoque de la canción era más íntimo al principio, pero con Paco Loco la hicimos más grande y épica, y bueno, también está bien así. Me gustaría dedicarla a todos los que siguen intentando despegar y dándose el cacharrazo como yo. Al final lo conseguiremos. Vais a ver qué flote“.

Cosmen Adelaida ya han confirmado varias fechas de presentación de ‘Dos caballos’. El jueves 6 abril estarán en Pop & Dance (Madrid), junto a Chucho y Cómo Vivir En El Campo. Más tarde, el 20 de mayo, estarán en la sala Amo2bar de Barcelona, el 16 de junio volverán a actuar en Madrid, en la sala Taboo dentro del ciclo SON Estrella Galicia, y el 24 de junio formarán parte del certamen Polifonik Sound, en Barbastro (Huesca).

Fotografía del grupo obra de Pedro Agustín. Portada del single, de Elisa Pérez