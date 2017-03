Rihanna pasa vergüenza viendo su escena de sexo en ‘Bates Motel’

“Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras”. Nadie lo diría, pero este estribillo de Papá Levante sirve para ilustrar esta noticia. Rihanna se ha grabado a sí misma en una “Instagram story” viendo su participación en ‘Bates Motel’ y ha pasado bastante vergüenza en una escena de sexo que protagonizaba. Ella, una auténtica experta en cantar canciones que hablan sobre echar un buen polvo como ‘What’s My Name?’, o acostumbrada a lucir bien ligera de ropa como sucedía en su vídeo junto a Shakira, ‘Can’t Remember to Forget You’, por decir uno.

‘Bates Motel’ es una serie que ejerce de precuela de ‘Psicosis’ y va por su quinta temporada. Rihanna interpreta al personaje de Marion Crane (el que terminará protagonizando la mítica escena de la ducha), pero lo cierto es que, viéndose, la cantante apenas puede mirar a la pantalla mientras repite “esto es muy raro”. A sus amigos, por alguna razón, también se lo parece. ¿Acaso no están acostumbrados a ver sus vídeos?

Rihanna ha sido noticia recientemente por confirmar otro papel: una película escrita por Sparks con Adam Driver como protagonista que además será dirigida por Léos Carax.