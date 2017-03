6 cosas que no debes perderte en el concierto de Ariana Grande en Barcelona

Ariana Grande vuelve a Barcelona este verano para presentar su último disco, ‘Dangerous Woman’, que ha sido un éxito considerable logrado además paso a paso, single a single. La cita es el 13 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona (entradas a la venta, aquí).

¿Que si vale la pena asistir? Ya os hemos contado que sí: Grande es una de las mejores cantantes de la actualidad, saca hits por un tubo, está comprometida con la causa LGBTQ y es oficialmente la segunda persona más seguida en Instagram. Se puede ver a Grande por morbo, pero nadie puede cuestionar ni su talento ni la calidad de sus éxitos. Pero hay más. Estos son seis motivos por los que el concierto de Grande en la capital Condal será, casi seguro, uno de los obligados de los próximos meses.

Los hits

Lo de Ariana Grande es el R&B, cuanto más suave y romántico, mejor, pero de vez en cuando saca temazos para la pista de baile que en directo quedan de lo más pintón. La gira se abre nada menos que con el house-pop con marimbas de ‘Be Alright’, voguing mediante, y tanto el disco de ‘Greedy’ como el pelotazo electropop de ‘Into You’ son momentos destacados. ¿Que dónde está ‘Break Free’? Continúa leyendo.

‘Side to Side’

Al final ha sido el tercer single de ‘Dangerous Woman’, el reggae de ‘Side to Side’ junto a Nicki Minaj, el que ha logrado mejores posiciones en los mercados musicales más importantes del mundo (top 4 tanto en Estados Unidos como Reino Unido), por no hablar de sus espectaculares datos en streaming (442 millones de reproducciones en Spotify). Auguramos que va a ser la más coreada del concierto con diferencia, lo cual es divertido teniendo en cuenta que la canción habla literalmente sobre andar “de lado a lado” después de un buen polvo, un mensaje que no está tan claro haciendo un simple repaso de la letra, pero que ha explicado ella misma.

Los “covers”

En la gira que ocupa a Grande actualmente también hay espacio para los “covers” (algunas más ajenas que otras): su versión de ‘Pink + White’ de Frank Ocean tiene que haber maravillado a su autor y directamente pide una versión de estudio a gritos y ‘Bang Bang’ de Jessie J es un tercio de Grande, conque casi ni puede considerarse versión, aunque Jessie sigue siendo la artista principal. ‘Better Days’ de Victoria Monet (co-autora de Grande) es una balada infravalorada que también ha sonado en ‘Dangerous Woman Tour’, junto a la misma Monet, que, por cierto, vocalmente tiene poquito que envidiarle a Grande.

Las versiones alternativas

Dos grandes éxitos de Ariana Grande suenan en la gira de ‘Dangerous Woman’ con el uniforme cambiado: ‘Break Free’ y ‘Problem’ parecen ahora hermanas post-dubstep o, glups, post-Chainsmokers y no para mal. Se agradece que se refresque el repertorio, sobre todo tratándose de canciones que tenemos ya tan oídas y machacadas como estas dos.

El vozarrón

A esto se va a un concierto de Grande, ¿no? A oírla CANTAR. Y la chica vuelca el alma en ello, como puede verse en su espectacular interpretación de ‘Moonlight’, que si dejaba con la boca abierta en disco, en directo deja directamente sin palabras. ‘Thinking About You’ es otro gran momento vocal, sobre todo hacia el final, cuando Grande se marca unos “runs” de aúpa. ‘Dangerous Woman’, la canción, sigue brillando como siempre en directo, aunque el impacto que nos dejó su debut en ‘Saturday Night Live’ parece irrepetible.

El tema nuevo

Durante la gira de ‘Dangerous Woman’ se emite un interludio inédito de Ariana Grande que, naturalmente, ya está en YouTube (no hace falta ir al concierto para escucharlo), pero que vale la pena destacar, pues es una canción preciosa, en la línea de ‘Moonlight’ y otros temas de corte clásico, cincuentero y semi cursis de Grande, que nos habla de un amor de esos que causan mariposas en el estómago. La canción suena literalmente como enamorarse por primera vez y pocos dirán que la voz de Grande no suena hecha precisamente para cantar composiciones como esta que parecen haber existido toda la vida. Tiene pinta de ser una de las grandes gozadas del concierto que se aproxima.