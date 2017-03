Nicki Minaj, David Guetta y Lil Wayne pueden arrasar con ‘Light My Body Up’

Nicki Minaj presentó hace 2 semanas hasta 3 singles que suponemos que serán incluidos en su nuevo álbum. Entre ellos, destacábamos ‘No Frauds’ junto a Drake y Lil Wayne, que ya se ha colocado en el puesto 14 del Billboard Hot 100. Sumando estas 3 canciones nuevas, Nicki ya ha superado en entradas en esta lista estadounidense a Aretha Franklin.

No contenta con eso, el viernes pasado Minaj se agenciaba el título de videoclip más visto del fin de semana con su nuevo invento -ligerito de ropa- para Jason Derulo. Y ahora estrena otro tema de altas miras, ‘Light My Body Up’, una colaboración con David Guetta y Lil Wayne (de nuevo), con el que probablemente espera repetir el éxito de ‘Hey Mama’, otro tema de Nicki con Guetta, que supera los 300 millones de streamings en Spotify.

La nueva canción ‘Light My Body Up’ nos devuelve a la Nicki Minaj más burbujeante, no es una de las producciones más toscas de Guetta ni remotamente y apenas en su estribillo se entrega a la comercialidad de un ‘Titanium’. La canción termina de repente dejando con ganas de más, a lo ‘Dark Horse’, y no nos extrañaría que fuera un gran hit el próximo verano. A la espera de su vídeo oficial, os dejamos con su lyric video.