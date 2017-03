Adele reitera que no sabe si volverá a salir de gira porque “no es lo suyo”

Adele acaba de finalizar su gira australiana este mismo domingo 26 de marzo. Ahora solo le quedan 4 conciertos sueltos en el Wembley Stadium de Londres, que además no tendrán lugar hasta finales de junio y principios de julio. La cantante, al despedirse de sus fans australianos, ha vuelto a comentar que las giras no son lo suyo y que puede que no vuelva a salir de gira. Claro que no ha hecho ningún anuncio oficial: no es lo mismo lo que piense ahora, un año y medio después de que arrancara la promoción de ’25’ y después de más de 100 conciertos, que lo que le pase por la cabeza dentro de 2, 3 o 5 años.

Las palabras para sus fans, en cualquier caso, han sido: “realizar giras no es algo que se me dé bien. Los aplausos me hacen sentir un poco vulnerable. No sé si alguna vez volveré a salir de gira. La única razón por la que he salido de gira sois vosotros. No estoy segura de que salir de gira sea lo mío”. Como recuerda el NME, su promotor Michael Coppel ya había realizado unas declaraciones parecidas: “Puede que no volvamos a verla. Se ha citado a Adele diciendo que puede que no vuelva a salir de gira. Está haciendo esta enorme gira como reconocimiento a sus enormes ventas y a la demanda enorme de verla en directo. Es imposible decir lo que va a pasar. El futuro es un libro abierto”.

A la espera de comprobar si se retracta de sus palabras, si se convierte en una suerte de Kate Bush (sólo ha actuado en Londres y después de décadas de espera), de Enya o de Dido, os dejamos con nuestras crónicas de sus shows antiguos en Madrid (2011) y Barcelona (2016).