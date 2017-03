Mocedades niegan su apoyo a Susana Díaz… ¿pero qué Mocedades?

La noticia político-musical de la semana es la inminente bajada del IVA a los espectáculos en vivo (¿o era la asistencia de Íñigo Errejón a los Premios MIN?), pero hay otra que ha copado titulares en la prensa generalista. El tuitero, crítico y cómico Gerardo Tecé (“modelo y actriz. Ser humano y mejor persona. Periférico. Escribo, pinto y coloreo”) hizo una broma sobre los apoyos que habría recibido Susana Díaz en el día de su presentación como candidata para liderar el PSOE. Su texto fue: “Susana Díaz ya cuenta con los apoyos de Felipe González, Alfonso Guerra, Corcuera y Mocedades para su nuevo proyecto de PSOE”.

… y la broma fue respondida por “Mocedades”, que, además de añadir una carcajada, se sintieron en la obligación de aclarar: “No usamos mucho twitter pero nos hemos visto en la obligación de desmentirlo por mucha gracia que nos haya hecho”. Gerardo Tecé contestaba que esto era lo que mejor le había pasado en Twitter. Además, cuando alguien comentaba los poquísimos seguidores con que Mocedades cuentan en esta red social (446 incluso después de esto), el grupo respondía: “Como decimos no usamos mucho twitter. Nuestro público tiende más a usar otra red social, suponemos que por el tema de la edad ;)”. El tuit “No escribimos demasiado para no desbancar a @jordihurtado como meme icónico sobre la edad avanzada” o el de “un CM para una cuenta con 300 seguidores sería un poco excesivo, ¿no?” también eran para enmarcar. Como el de “os dejo foto reciente” linkado a una foto del grupo en Eurovisión interpretando ‘Eres tú’ en 1973. Se referían con esa “otra red social” a Facebook, donde tienen 50.000 followers. Aunque lo que nadie se está preguntando es qué Mocedades se han visto inmersos en esta polémica, porque desde hace un par de años pululan por carreteras y escenarios dos grupos llamados Mocedades.

Como muestra el croquis de Wikipedia, obligado en estos casos, como en el de Sugababes, una treintena de personas ha pasado en algún momento por el conjunto Mocedades, especialmente exitoso en nuestro país a principios de los años 70. Pero desde 2014 hay un cisma y dos formaciones usan el nombre de Mocedades: la liderada por Izaskun Uranga, en Mocedades desde 1969, y la liderada por Javier Garay, en Mocedades desde 1971. Los Mocedades que NO apoyan a Susana Díaz son los de Javier Garay, Begoña Costa, Luis Hornedo, Icíar Ibarrondo y Aitor Melgosa. A los de Izaskun, nadie ha preguntado por la nueva candidata del PSOE.

Los primeros son los que cuentan con ese “Facebook oficial”, el Twitter “GrupoMocedades” y la web Mocedades.com. Los otros usan la web Grupomocedades.com (sí, ¡se llama como el Twitter de los otros!) y aunque esta misma semana han actualizado su blog varias veces, como mostrando que están tan en activo que los del Facebook y el Twitter, nadie les ha preguntado por el tema PSOE. Curiosamente, según Nacho Vegas, Mocedades tocaron para Alianza Popular, antiguo PP (1976-1989, período en que Javier e Izaskun estaban en el grupo). Así lo ha asegurado el cantautor alguna vez en Twitter y nos lo contaba durante una entrevista: “Estuve buscando los grupos que tocaban antes para los partidos. Rosendo e Ilegales tocaban siempre para el PC y para IU, para el PSOE tocaban los grupos de la Movida, encontré que Objetivo Birmania iba con el CDS y para el PP era Mocedades”.

El caso es que tras el cisma producido por desavenencias de Javier e Izaskun en cuanto a los nuevos miembros, según la Oficina Española de Patentes y Marcas, tanto Izaskun como Javier tienen derecho a usar el nombre del conjunto. La razón es que el nombre Mocedades está registrado por los seis componentes históricos -Izaskun, Javier, Amaya, Roberto, José y Carlos- y por lo tanto, las dos formaciones surgidas en el 2014 tienen la misma oficialidad legal, como informaba La Voz de Galicia.

Los cotilleos de bajura entre los dos Mocedades se cuentan por cientos en internet a través de foros, entrevistas, y por supuesto denuncias, aunque sean denuncias a Facebook. José Miguel, #teamIzaskun, declaraba en una entrevista en 2015: “Sólo hay dos grupos y uno se llama Mocedades y otro, El Consorcio, formado por los otros hermanos: Estíbaliz, Amalia, Carlos e Iñaki y esto es Mocedades, que lo encabeza Izaka Muranga, fundadora del grupo, Rosa Rodríguez, Fernando González, José María Santamaría y un servidor. Hay otro grupo que se quiere autodenominar Mocedades. Está claro que Mocedades es un grupo solo y una marca registrada. Tenemos la antigüedad, la discográfica y todo. Los otros son unos desconocidos que quieren fraudear al público, los pararemos sin ningún tipo de miramientos”. Sobre si denunciaría o presentaría cargos, decía: “Sí, en España se emprendieron en su tiempo, ya no se presentan. Les vamos a cerrar un Facebook que a base de pagar han querido autodenominarse como cuenta verificada, pero nuestro Facebook siempre ha sido Mocedades Oficial. La gente que conoce la historia del grupo sabe de manera concisa quiénes son. Aquí no se ha jubilado nadie, sigue en activo porque así lo quiere el público, somos el grupo Mocedades de siempre”.

Efectivamente Javier cuenta en este foro en un momento de 2015 cómo Facebook les ha cerrado el chiringuito por una denuncia de Izaskun. Pero después lo recuperaron y escribieron: “Están realizando una campaña de mentiras de la que estamos al tanto pero a la que no se le da más importancia de la que merece. Obviamente es falso que haya acción legal alguna contra nosotros, dado que no hay base legal para ello. Javier Garay es copropietario de la marca al igual que lo es Izaskun, por lo que no se puede actuar legalmente por actuar como Mocedades ni contra uno ni contra otro. En cuanto al tema Facebook, es cierto que enviaron una denuncia que tuvo como consecuencia un cierre cautelar de nuestra página mientras el departamento legal de Facebook la investigaba. Como todo el mundo puede ver unos días después Facebook nos devolvió la página tras concluir que obviamente nuestro grupo tiene todo el derecho de usar el nombre Mocedades, y como es normal mantenemos el status de cuenta verificada, dado que nuestra formación es la que ha dado continuidad al grupo mientras que el grupo de Izaskun se formó hace un año. Un fuerte abrazo”.

Y hasta hoy, donde nos encontramos con los Mocedades salaos de las redes sociales, y los que actualizan su blog casi a diario. ¿Con cuáles te quedas?

¿Con qué Mocedades te quedas? #teamIzaskun

#teamJavier

La verdad es que estoy un poco superado/a ahora mismo

Sólo recuerdo a Amaya Ver resultados

Loading ... Loading ...

@bensonsenora @rebecarus No escribimos demasiado para no desbancar a @jordihurtado como meme icónico sobre la edad avanzada. — Mocedades (@grupoMocedades) March 26, 2017