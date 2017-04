Melody’s Echo Chamber aúna pop californiano, prog-rock y “beatbox” en el primer adelanto de su nuevo disco

Melody’s Echo Chamber, el proyecto de pop psicodélico de la parisina Melody Prochet, se dio a conocer en 2012 con la edición de un álbum debut producido por Kevin Parker de Tame Impala -que publicaría su obra maestra, ‘Lonerism’, poco después- que encantó a la crítica y contenía grandes canciones como ‘Some Time Alone, Alone’, ‘I Follow You’ o ‘Bisou Magique’.

Prochet publicó una canción nueva en 2014, ‘Shirim’, que supuestamente avanzaba el lanzamiento de su segundo disco, esperado para 2015. Finalmente, este disco se titula ‘Bon Voyage’ y saldrá en 2017, concretamente en “primavera”, según Pitchfork. El disco es autoeditado y entre sus colaboradores encontramos a Fredrick Swahn de The Amazing y a Reine Fiske y Gustav Ejstes de Dungen. Curiosamente, Dungen son los Tame Impala “auténticos” para numerosos detractores del proyecto de Kevin Parker.

El primer adelanto de ‘Bon Voyage’ es ‘Cross My Heart’, una composición épica de casi 7 minutos, con ecos al dream-pop californiano de los 60 tanto como al prog-rock o incluso el “cocktail jazz” y en los que caben sonidos de todo tipo, desde flautas a “beatbox” pasando por ritmos tribales y guitarras un poco The Strokes. Todo un cóctel de sonidos, de hecho, este ‘Cross My Heart’ que no parece haber gustado a los fans de Tame Impala, a tenor de los comentarios que estos están dejando en la sección de comentarios de YouTube, aunque sí cuenta con defensores.