Mel B obtiene una orden de alejamiento contra su marido Stephen Belafonte

La ex Spice Girl Mel B ha obtenido una orden de alejamiento contra su marido Stephen Belafonte, tras haberle acusado de malos tratos. La orden se ha aprobado este lunes 3 de abril, según informa TMZ, y prohibe que Belafonte se acerque tanto a Mel como a sus tres hijas, una de él y otras dos de una relación anterior.

Mel B ha alegado que ha sufrido abusos en sus 10 años de relación. En concreto dice que la ha “estrangulado, pegado, empujado contra una alfombra provocándole quemaduras en la cara y la ha presionado para hacer tríos”. La cronología de los hechos de TMZ indica que Stephen dejó embarazada a su niñera, consiguió que abortara y le dio 300.000 dólares del dinero de Mel. También habría amenazado a su esposa con publicar vídeos sexuales que tiene suyos si le abandonaba.

Mel cuenta que intentaba suicidarse en 2014 con una sobredosis de aspirinas y que cuando quiso llamar a una ambulancia, Stephen se lo impidió. La pareja se casó en 2007 y ella solicitó el divorcio en diciembre de 2016. Anteriormente había pensado en abandonarle, pero las “amenazas físicas de él y las verbales de destruir su vida de todas las formas posibles” se lo han impedido.

El último álbum de Mel B salió en 2005, antes de este matrimonio, aunque en 2013 sí lanzó el single ‘For Once in My Life’.

Foto: Facebook.