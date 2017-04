Beyoncé le regala un vídeo musical a Jay Z por su 9º aniversario de boda

Ayer Beyoncé celebraba una fecha tan señalada como su noveno aniversario de bodas con su marido, Shawn Carter, más conocido como Jay Z. Y lo hizo de manera pública y notoria, lanzando nada menos que un videoclip ad-hoc. Se trata de un clip para ‘Die With You’, una canción inédita que ya usó, precisamente, para el mismo propósito dos años atrás. En ‘The Formation Tour‘, de hecho, usaba esta canción como interludio en un momento del show.

El vídeo, que es una exclusiva de Tidal y solo podrás ver completo si estás suscrito a su servicio, presenta escenas domésticas de la pareja sobre una versión de estudio (la que se conocía hasta ahora era en directo) de la balada. Knowles completa su “regalo” con una playlist especial titulada ‘IV Ever Ever’, que incluye medios tiempos de soul y R&B de D’Angelo, Sade, Shuggie Otis y, ejem, Robin Thicke. Pero también alguna cosa menos obvia como temas de sus colaboradores recientes James Blake y Coldplay, la preciosa versión de ‘The Limit To Your Love’ de Feist, el célebre ‘Chan Chan’ del disco y documental ‘Buenavista Club Social’, ‘Bonnie & Clyde’ de Gainsbourg y Bardot o… ¡’Say You Will’ de Kanye West! ¿Estará Bey tendiendo la mano a Ye después de sus últimos desencuentros?

Esta celebración pública de su relación parece escenificar el buen estado en la pareja, que recordamos que esperan gemelos en las próximas semanas. Un embarazo que obligó a Beyoncé a cancelar su actuación en Coachella y ser suplida por Lady Gaga. Su sobresaliente álbum ‘Lemonade’, uno de los mejores del pasado año, trataba en buena medida sobre la infidelidad de Carter hacia ella.