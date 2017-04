Michael Caine explica por qué ha dicho sí al Brexit: “prefiero ser un amo pobre que un sirviente rico”

Michael Caine es uno de los actores más queridos de Reino Unido, un icono de la cultura británica absoluto, gracias a sus papeles en básicamente todas las décadas en las que ha trabajado: ‘Alfie’ en los 60, ‘Asesino implacable’ en los 70, ‘Educando a Rita’ en los 80, ‘Little Voice’ en los 90, ‘El caballero oscuro’ en los 2000… Recientemente, Caine, que cuenta ya 84 años, ha aparecido en cintas tan lucrativas como ‘Origen’ e ‘Interstellar’, demostrando que, para él, la edad no ha sido un impedimento para seguir trabajando con éxito en Hollywood.

Caine promociona estos días ‘Going In Style’, su nueva película, en la que Morgan Freeman, Alan Arkin y él interpretan a tres ladrones ancianos, y ha realizado una entrevista en Sky News en la que se ha mojado con el Brexit: él votó sí. Caine ha defendido que “Reino Unido se las apañará [fuera de la Unión Europea]” y ha explicado por qué se ha posicionado a favor de la salida de Reino Unido de la misma: “Yo prefiero ser un amo pobre que un sirviente rico”, ha dicho. “Esto no tiene que ver con el racismo, no tiene que ver con los inmigrantes o con nada de eso, sino con la libertad”.

Recientemente, otros iconos de la cultura británica se han posicionado al favor del Brexit, como Morrissey, o un poco a medias, Matt Bellamy de Muse. Por su parte, Kate Bush opinaba favorablemente sobre la Primera Ministra Británica, Theresa May, a la que describía como una mujer “maravillosa”.