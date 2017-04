Russian Red presentará su nuevo disco de versiones, ‘Karaoke’, en Barcelona y Madrid

Russian Red ha detallado su nuevo disco de versiones, ‘Karaoke’, que anunció hace unos meses y se publica el 17 de mayo. El primer single, supuestamente la versión de ‘Don’t You Want Me’ de The Human League, sale el 14 de abril. ‘Karaoke’ se compone de clásicos de los 80 y 90 que Lourdes Hernández ha solido cantar en un karaoke de Los Ángeles en los últimos tiempos. Ya en su primer disco, ‘I Love Your Glasses’, Hernández incluyó una versión de ‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper.

Además, Hernández ha anunciado un par de fechas en nuestro país para la presentación de este disco: 25 de mayo en la sala BARTS de Barcelona y 2 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Así explica ‘Karaoke’ la nota de prensa: “El disco surge de la inclinación que la propia Lourdes ha sentido siempre por realizar versiones de canciones y que esta vez ha materializado en el estudio junto al equipo artístico encargado de producir y grabar este trabajo y que forman Aaron Leigh, Brian Hunt, David Greenbaum, Juan Diego Gosalvez y Zach Leigh.

“Cuando me mudé a LA, descubrí un sitio llamado Smog Cutters en Filipino Town, un dive bar con Karaoke en el que me sentía muy cómoda. Allí iba todas las semanas sola o con amigos, a cantar power ballads de los 80’s y 90’s que me llenaban el corazón de emociones exageradas y tiempos de otras décadas que yo no había vivido pero me pertenecían, paradójicamente, muy fuerte (“Take my breath away”, “I’ll stand by you”, “Don’t You Want me baby”…) En este disco se juntan esa niña atrapada en cuatro acordes de guitarra y esa mujer abnegada a sus performances en Karaokes.

‘Karaoke’ estará disponible el 17 de mayo en todas las plataformas digitales, y también en LP de 10 pulgadas, del que se está realizando una cuidada edición limitada en vinilo de color rosa. Ya hay disponible un teaser a modo de aperitivo que permite aproximarse a lo que será la atmósfera general del disco”.

‘Karaoke’:

1.- Shout (Tears For Fears)

2.- Do You Really Want To Hurt Me (Culture Club)

3.- I Want To Break Free (Queen)

4.- All That She Wants (Ace Of Base)

5.- I’ll Stand By You (Pretenders)

6.- It’s a Heartache (Bonnie Tyler)

7.- Take My Breath Away (Berlin)

8.- Don’t You Want Me (The Human League)