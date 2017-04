Tienes hasta diciembre para ver a Britney en Las Vegas: anunciado el fin de ‘Piece of Me’

Se rumoreaba que Britney Spears podría extender ‘Piece of Me’, su residencia en Las Vegas, hasta 2018 o incluso 2019, pero la autora de ‘Glory’ ha confirmado en Twitter que las de diciembre de 2017 serán las últimas fechas de su estancia en Planet Hollywood. Buena noticia para los fans internacionales de Spears, que lleva dos discos sin hacer una gira mundial.

Precisamente, hace unas semanas se anunciaba ‘Britney: Live in Concert’, la nueva gira internacional de Spears, que tendrá lugar este verano y para la que de momento solo se han confirmado fechas en Asia. Los países confirmados son Filipinas, Israel, Japón y Hong Kong. El tabloide Daily Mail informaba que podría haber fechas en Europa, pero si existen, no se han confirmado todavía. Y a España las posibilidades de que venga son casi nulas.

Curiosamente, el gobierno israelí ha tenido que posponer las elecciones generales del próximo 3 de julio debido al show confirmado de Spears: se temía que la concurrencia de fans al concierto de la cantante pudiera dificultar el proceso electoral, que ahora tendrá lugar un día después, el 4 de julio, han confirmado medios israelíes.

Mientras, ‘Glory’ sigue sin ver tercer single tras el fracaso de ‘Slumber Party’ con Tinashe en listas. ¿Ha sido la promoción del álbum completamente abandonada, tendrá Spears guardada alguna sorpresa? Al disco singles potenciales, desde luego, no le faltan…

The last #PieceOfMe dates… ever. Saying goodbye to this show is going to be SO hard 💜 Tix on sale 4/14 at 10am PT https://t.co/1VyE3Bb7fX pic.twitter.com/tvbs7p1FV3

— Britney Spears (@britneyspears) 10 de abril de 2017