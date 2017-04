Harry Styles podría desbancar a Ed Sheeran del número 1 británico y golea a Zayn

‘Shape of You’ de Ed Sheeran lleva 13 semanas en el número 1 de la lista británica de singles, ni más ni menos que desde el momento en que salió. Pero su suerte podría -solo “podría”- cambiar al fin este viernes cuando se publique la nueva lista, pues al fin alguien le está haciendo sombra aparte de él mismo con ‘Galway Girl’ ahora o antes ‘Castle on the Hill’.

Se trata de Harry Styles, el One Direction al que Taylor Swift dedicó ‘Style’, que ha debutado en solitario con un single llamado ‘Sign of the Times’, inspirado supuestamente en David Bowie, que ha sido muy bien acogido por el público. Según las “midweeks” británicas que salen cada lunes, el single ha vendido lo equivalente a 29.000 unidades, situándose en el número 1 y doblando al top 2, que además no sería ya Ed Sheeran con ‘Shape of You’ sino Ed Sheeran con ‘Galway Girl’. No obstante, expertos en la industria musical advierten que es posible que los datos de Spotify no hayan sido aún sumados a las “midweeks” de esta semana, por lo que cualquier cosa podría pasar. Y eso incluye la opción de que Clean Bandit asciendan al puesto 1 con su tema con Zara Larsson.

En cualquier caso, lo seguro es que Harry Styles entrará en los puestos de cabeza, que 29.000 unidades son un excelente resultado para su primer fin de semana y que de hecho estos datos son muy superiores a los logrados por Zayn. El single de este, ‘Still Got Time‘, entraba sólo en el número 24, posición en la que se mantiene en su segunda semana. ¿Acaso los seguidores de One Direction siguen percibiendo a Zayn como un villano por haber desertado? Y nosotros pensando que sería el “One D” más exitoso…