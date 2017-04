alt-J nos trasladan a un ritual mortuorio en el México rural

El próximo 9 de junio se publica ‘Relaxer’, el tercer disco de estudio del trío británico alt-J, también conocido como ∆. El sucesor de ‘This Is All Yours’, con el que se consolidaron como una de las propuestas más singulares del pop rock británico actual, ha sido producido por el propio grupo y ya conocemos de él dos canciones. La segunda ha sido ‘In Cold Blood’, la más pop y que fue compuesta con un teclado que les costó 1,05 libras en eBay.

Y antes que aquella conocimos ‘3WW’, una canción más sinuosa y cambiante, en la que contaban con la participación vocal de Ellie Rowsell, del grupo Wolf Alice. Hoy nos presentan un intenso vídeo precisamente para esta canción. En él el director Young Replicant, autor de clips fantásticos para The xx, Lorde, Purity Ring o Flying Lotus entre otros, nos sitúa en el corazón del México rural (en la localidad de Real de Catorce, según la descripción del vídeo).

En escrupuloso blanco y negro y con una fotografía (¿un homenaje a la etapa mexicana de Buñuel?) y montaje espectaculares, asistimos a una especie de ritual mortuorio protagonizado por una joven, que ¿vive? un periplo lleno de avatares en su camino por la montaña. alt-J son una de las bandas que protagonizan el festival Mad Cool 2017, que se celebra en el mes de julio en Madrid.