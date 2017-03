alt-J comparten locura pop, ‘In Cold Blood’, hecha con un Casiotone de 1 libra

Al tiempo que se han confirmado en el Festival de Glastonbury, alt-J han compartido el segundo single de su próximo disco ‘Relaxer’, que se había anunciado para el 9 de junio, pero finalmente saldrá una semana antes, el 2 de junio. Más tiempo de aprenderse las canciones de cara a Glasto.

Si la banda autora de ‘An Awesome Wave‘ y ‘This Is All Yours‘ ya había compartido el primer single del disco, un esquivo ‘3WW’ que, no obstante, ha gustado mucho entre nuestros lectores, ahora es el turno de conocer una canción de 3 minutos y medio llamada ‘In Cold Blood’, muy ligeramente más pop ya desde su duración.

Comenzando reproduciendo lo que parece un código binario que ya sonará a sus fans, la canción alterna teclados de lo que podríamos llamar synth-kraut, vientos jazzies y, finalmente, arreglos electrónicos. Hay cierta intención popera también en esos “la-la-las”, pero vaticinamos que el grupo continuará dividiendo a fans y detractores durante una temporada más.

Curiosamente, el grupo ha revelado en Instagram que los teclados que suenan en la canción provienen de un Casiotone que les costó 1,05 libras en eBay. Os recordamos que el disco tiene solo 8 canciones, por lo que vamos por el 25% y en orden.

‘3WW’

‘In Cold Blood’

‘House of the Rising Sun’

‘Hit Me Like That Snare’

‘Deadcrush’

‘Adeline’

‘Last Year’

‘Pleader’