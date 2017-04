La Internet trolea la portada del nuevo disco de Kendrick Lamar y su creador responde

A principios de esta semana conocíamos, al fin, los detalles del esperado nuevo álbum de Kendrick Lamar, que verá la luz mañana viernes, 14 de abril. Se titula ‘DAMN.’ e incluye 12 canciones, entre las que llaman la atención particularmente dos: ‘Loyalty’, en la que participa de alguna manera Rihanna, y ‘XXX’, en la que hacen lo propio U2. Ardemos (como la cabeza de Kendrick en el clip de ‘HUMBLE.’) en deseo por saber qué sale de esa unión.

Otro de los detalles revelados entonces fue la portada del álbum, que curiosamente es lo que más está dando que hablar. En ella veíamos una imagen del propio Duckworth bajo el título de su disco, grafiado en una tipo que recuerda a la de la revista Time. Lo cierto es que la cara de Lamar en ella es un poema, una cara de penitencia y sufrimiento perfectamente apropiada para ser lanzada un Viernes Santo (no en vano la figura de Dios parece tener bastante importancia en estas nuevas canciones).

El caso es que la estampa ha sido convertida en meme por la Internet, jugando con el semblante del rapero (“cuando decides ir a clase y al llegar el profesor dice que hay un examen”; “cuando rememoras las malas decisiones tomadas en un largo fin de semana”) y el sentido de su título (“maldita sea”), acompañándolo de textos como, “olvidé sacar el pollo del congelador” u “olvidé poner a Travis Scott en este disco”. Hasta el productor Hudson Mohawke se ha choteado del asunto.

Tanto es así que el autor de la portada, Vlad Sepetov, ha acudido a Twitter para dar explicaciones sobre ella. “Estoy increíblemente orgulloso de esta portada”, ha dicho. “Reuní [en ella] montones de enseñanzas de mis profesores. Quería hacer algo potente y abrasivo”. Lo cierto es que sí, lo ha logrado. Aunque ‘DAMN.’ ya tiene bastante expectación de por sí, tanta que hasta el club de fútbol Bayern de Munich ha bromeado sobre las ganas de escucharlo.

When you look at your checking account after a long weekend of bad decisions. pic.twitter.com/0oENDF1ltV — Chile Limon (@TGTheTruth) April 11, 2017

but i'm incredibly proud of this cover. i sort of bucked a lot of what my teachers taught me. i wanted to make something loud and abrasive. — Vlad Sepetov (@VSepetov) April 11, 2017