Lorde estrena ‘Sober’ en un show sorpresa ante 300 personas

Indio, California, se convierte durante los 10 días que dura el festival Coachella en el epicentro de buena parte de la música pop. Y eso incluye a Lorde. La joven artista de origen neozelandés es uno de los grandes nombres que se verán en la jornada de domingo del festival, pero, aprovechando su presencia en este evento, ha querido ofrecer un show muy diferente al que podrá verse ahí.

Con solo unas horas de antelación, Lorde anunció que ofrecería un show, su primera actuación en dos años y medio, en un pequeño bar en Pioneertown, un pueblecito de California a 50 minutos en coche del festival. Allí, ante unas 300 personas, interpretó junto a su banda un set que incluyó sus grandes éxitos de la era ‘Pure Heroine’, antes de probar una nueva canción llamada ‘Sober’, que puedes escuchar más abajo en un vídeo grabado, con una calidad aceptable, por uno de los asistentes al show.

A tenor de lo que dijo Lorde, ‘Sober’ es una de sus canciones favoritas de ‘Melodrama’, su segundo álbum de estudio. Se publica el día 16 de junio y ya hemos conocido de él el single ‘Green Light’ y la balada ‘Liability’. ¿Será este ese próximo single del que Lorde hablaba hace días tan emocionada, poniendo el hype por las nubes?

i'm playing my first show in 2 and a half years tonight at midnight. PAPPY & HARRIET'S, pioneertown. see you there ❤ https://t.co/p8nlvj0BlJ

