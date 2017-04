Vuelve a ser un universitario de los noventa con el nuevo single de Waxahatchee

Escuchar a Waxahatchee es como hacer un viaje a los noventa, a su cultura alternativa, a la época en que Sonic Youth sonaba sin parar en las radios universitarias de Estados Unidos y tus compañeros de instituto forraban sus carpetas con fotos de Nirvana y R.E.M. y vestían camisas a cuadros y tejanos rotos como salidos de una casita en los bosques de la América rural.

A todo esto -y un poco a Slowdive y a Cranberries- suena el nuevo single de Waxahatchee, ‘Silver’, que presenta su cuarto álbum de estudio, ‘Out in the Storm’, a la venta el 14 de mayo. Es la canción de rock alternativo de los noventa por excelencia pero no se queda en reformulación sin gracia sino que presenta una melodía cautivadora que se presta a repetidas escuchas. Es lo que ha hecho siempre Alison Crutchfield, reproducir el sonido de sus influencias en canciones con identidad propia.

‘Out in the Storm’ sucede a ‘Ivy Tripp‘ y, en palabras de Crutchfield, es un álbum “honesto que habla de un tiempo en que no fui muy honesta conmigo misma”. “Es un disco sobre preservarse a una misma, sobre cuidar de una misma y sobre reclamar tu propia autonomía. Cuando te das cuenta de las que cosas que te hacen feliz, a veces es más fácil ver las cosas que te hacen infeliz”.

‘Out in the Storm’:

01 Never Been Wrong

02 8 Ball

03 Silver

04 Recite Remorse

05 Sparks Fly

06 Brass Beam

07 Hear You

08 A Little More

09 No Question

10 Fade