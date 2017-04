La electrónica con alma de Burial y Goldie, ahora unida

El regreso de Goldie con un nuevo disco este mes de junio tiene a los seguidores de la electrónica con alma de mediados de los 90 realmente emocionados. El artista ha compartido sencillos extraídos de ese nuevo álbum llamado ‘The Journey Man’ como ‘I Adore You’ o ‘Prism’, pero ahora es noticia por vincularse con uno de los gurús de la electrónica de nuestro siglo, Burial. De hecho, la primera vez que supimos que trabajaban juntos fue en 2013.

La canción que han presentado de momento es un remix de Burial de ‘Inner City Life’ presentado con motivo del Record Store Day. La canción original era de 1995. En sus manos es un viaje dividido en diversos pasajes que une perfectamente el estilo de ambos artistas. Hace poco vinculábamos a The xx con el trabajo pasado de Goldie, y estamos seguros de que esos beats que inundan la canción encantarán a Jamie xx por doble motivo. El 12″ sale en el sello de Goldie Metalheadz.

Burial no saca disco largo desde hace exactamente 10 años, si bien sí ha sido generoso en cuanto a EP’s, 12″, etcétera. Su último trabajo hasta esta remezcla era el 12″ compuesto por los temas ‘Young Death’ y ‘Nightmarket’ editado el pasado mes de noviembre.

Este es el tracklist del próximo disco de Goldie, que es doble. ¿Contará finalmente con Burial?

Horizons

Prism

Mountains

Castaway

The Mirrored River

I Adore You – Goldie vs. Ulterior Motive

I Think Of You

Truth ft José James

Segunda parte:

Redemption

Tu Viens Avec Moi?

The Ballad Celeste

This Is Not A Love Song

The River Mirrored

Triangle

Tomorrow’s Not Today

Run Run Run