8 discos que escuchar si te gusta ‘I See You’ de The xx

The xx publicaban su tercer álbum ‘I See You’ hace unas semanas recibiendo críticas excelentes, aunque parece que por algún motivo desconocido para nosotros (¿la aversión del talifán indie hacia la electrónica? ¿la pérdida del hype de unos debutantes?), va a ser su disco menos vendido. Si eres de aquellos que, en cambio, siguen con el álbum en modo “on repeat” un mes después de su lanzamiento, quizá merezca la pena que salgas del bucle (solo un momento) para sumergirte en estos otros discos que quizá te gusten.

Everything But the Girl / Walking Wounded

Se ha comparado a The xx con Everything But The Girl hasta la saciedad, pero nunca lo suficiente. Teniendo en cuenta que no hay material conjunto de este matrimonio desde el año 1999, nunca se reivindicará lo suficiente su catálogo. En ‘I See You’ The xx se parecen a Everything But the Girl más que nunca. Ahora que abogan por los sintetizadores definitivamente, ahondando en la electrónica británica de los años 90, pocos grupos suenan en este género tan profundos, afectados e intensos (para bien) como Tracey Thorne y Ben Watt en ‘Walking Wounded’, uno de los mejores discos de 1996, si no el mejor (o como mínimo el más bonito). Al margen de los singles ‘Wrong’ y ‘Single’, nadie puede perderse joyas como ‘Flipside’ o ‘Big Deal’, cuyas letras melancólicas y torturadas podrían haber sido interpretadas perfectamente por Oliver y/o Romy.

Goldie / Timeless

Un año anterior a ‘Walking Wounded’ y considerada una de las obras maestras de la electrónica de los 90, ‘Timeless’ de Goldie podría ser una referencia en los momentos más drum’n’bass de la banda de Jamie xx. Sobre todo porque en contraste con sus ritmos duros de jungle, encontramos un gusto por las voces suaves (la de Diane Charlemagne), el soul clásico (‘Adrift’) y por supuesto las ambientaciones evocadoras (principio y final del corte titular, de 21 minutos). En muchos sentidos, es hasta extraño que The xx no hayan sampleado este disco. ¿Adivinamos que la querencia por el jazz de ‘Timeless’, palpable en ‘State of Mind’, podría influir en el futuro del trío? Por cierto, Goldie acaba de anunciar su regreso. El 16 de junio publicará ‘The Journey Man’, su nuevo largo doble.

Sade / Stronger than Pride

The xx nos facilitaban el trabajo publicando una playlist hace unos meses en la que incluían 4 horas de música divididas en 55 canciones que pretendían ser una pista de lo que ha terminado siendo ‘I See You’. Ahí podemos escuchar influencias más o menos obvias en el disco y otras no tanto. Entre maravillas de Chet Baker, ese remix de Four Tet de Rihanna o Aretha Franklin, una de las pistas más pertinentes incluidas es ‘Paradise’ de Sade. Perteneciente al disco publicado por Sade en 1988 suena totalmente acorde a los parámetros actuales de The xx: sensualidad, R&B sedoso, una dulce voz que no se altera por nada, algún ramalazo jamaicano, un escenario paradisíaco, canciones más intimistas (‘Haunt Me’) alternadas con otras casi bailables (‘Keep Looking’)… No es el mejor disco de Sade, pero por algo es el que contiene la pista elegida por ellos.

Christine and the Queens / Chaleur humaine

No habíamos caído en principio en ella como una influencia para The xx, pero son ellos mismos quienes incluían una de las canciones del debut de Christine and the Queens en esa playlist de la música que escuchaban durante la gestación de ‘I See You’, ¿y sabéis qué? Tiene totalmente sentido. Protagonista LGTB (como algunos de los que vemos en el vídeo de ‘On Hold’), espíritu anti-bullying, sintetizadores con alma, inspiración descarada en la música negra (un tema reinventa a Kanye West, una idea que podría haber sido de Jamie), underground británico (Christine es francesa pero ha vivido en Londres…). Sí, más que probablemente si te gustan The xx y aún no conoces a Christine, seguro que terminas adorándola.

Kelela / Hallucinogen

De una manera o de otra, la música negra ha sido una influencia ligeramente palpable en la música de The xx. Mucho antes de que Beyoncé fuera proclamada reina de la crítica musical ellos ya la reivindicaban, si bien el nuevo arsenal de sintetizadores del trío es más bien comparable a la paleta de Kelela, con quien de hecho Romy ha colaborado. Ahora que The xx se atreven a abrir un disco con una canción como ‘Dangerous’ es necesario recordar su interés por los sintetizadores burbujeantes, la producción sensual y minimalista de la mixtape ‘Cut 4 Me’ o de este ‘Hallucinogen’ que incluía ‘A Message’, una canción recomendada por los propios The xx, o ‘Rewind’, un tema que perfectamente podría versionar el trío o pinchar Jamie xx. De hecho, se ha confirmado que Kelela es la telonera de la gira europea de The xx que no pasa por España.

Rhye / Woman

Rhye no han vuelto a sacar disco desde 2013, pero esta semi-retirada no está sentando nada mal al envejecer de su debut y único álbum hasta ahora, ‘Woman’. En su momento decepcionaba (solo un pelín) por no contener mejores canciones que las que conocíamos de antes, ‘Open’ y ‘The Fall’, que además encabezaban el disco, pero su minimalismo R&B, sutil, exquisito y bien arreglado ha terminado resultando influyente y puede relacionarse fácilmente con los The xx más intimistas que no renuncian a la electrónica (‘Lips’).

Alessi Brothers / Alessi

Durante la gestación del disco, Jamie xx, su mánager y amigo Caius Pawson y el coproductor Rodaidh McDonald compartieron una serie de discos, entre ellos ‘Rumours’ y ‘Tusk’ de Fleetwood Mac, ‘Magic Man’ de Heart, ‘How Long’ de Ace, ‘First Thought, Best Thought’ de Arthur Russell, y el trabajo de Alessi Brothers y Robbie Basho en general. Es significativo que compartieran el disco más vendido de Fleetwood Mac y su sucesor, doble y experimental, mucho menos comercial, pero el grupo elegido para uno de los samples del disco fue el de los gemelos Alessi Brothers. Su debut de 1976 que contenía -cerrando- su hit ‘Seabird’ y el tema sampleado en ‘Say Something Loving’ ‘Do You Feel It’ no está en Spotify, ni en iTunes, ni en Amazon, ni en la Fnac, ni en La Metralleta. No existe en CD más que en Japón y solo hubo una edición en cassette en Reino Unido. No es una joya perdida porque hay quien lo vende a 3 euros en Discogs, pero digamos que no se lo han puesto fácil al seguidor completista. Su pop setentero ahijado de Carole King y The Carpenters y con un punto “cheesy” se parece tan poquito a ‘I See You’ como ‘Go Your Own Way’ o ‘Sara’. Hasta veo más conexión entre ‘Eye In the Sky’ de Alan Parsons Project y el ritmillo de ‘I Dare You’. Es como si The xx hubieran escogido solo un par de ideas de los 70 para dar alma a producciones que querían enfocar hacia otra era considerada más gélida. En cualquier caso, si no conocías a Alessi Brothers, ahora das con ‘Alessi’ y te gusta, siempre te recordará a The xx por razones evidentes.

Jamie xx / In Colour

Es una obviedad pero teniendo en cuenta que Jamie xx vende bastante menos que The xx (‘In Colour’ se considera un éxito para tratarse de su disco en solitario y presentado incluso con un single instrumental, pero desde luego no despachó un millón de copias), no podemos dejar de recomendar ‘In Colour’. El gran disco de uno de los miembros del grupo, Jamie xx, es uno de los álbumes de electrónica más relevantes de los últimos años, y a todas luces un gran anticipo de lo que venía en ‘I See You’. ‘SeeSaw’, ‘Stranger in a Room’ y sobre todo ‘Loud Places’ son directamente canciones de The xx. También recomendable el trabajo de Jamie xx en ‘We’re New Here‘ reinventando a Gil Scott-Heron.