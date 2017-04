Algiers se suman a la revolución anti-fascista en su espectacular nuevo single

La fusión de punk y góspel de Algiers sonaba tan bien en papel como luego en su notable álbum debut homónimo, que el grupo liderado por Franklin James Fisher presentó -y sudó como si no hubiera mañana– en la pasada edición de Primavera Sound. El álbum contenía canciones asombrosas como ‘Black Eunuch’, ‘Remains’ o ‘Blood’.

El grupo sigue en plenísima forma a tenor de su nuevo single, ‘The Underside of Power’, que presenta hoy y que la nota de prensa describe -acertadamente- como una mezcla entre Suicide y The Temptations. Nosotros lo describríamos como un tema sencillamente espectacular. ¿Y el más pegadizo de Algiers hasta el momento? ‘The Underside of Power’ es el primer adelanto de su segundo trabajo, de igual título, que publicará Matador el 23 de junio. El vídeo presenta al grupo -que incluye ahora a un Bloc Party, por cierto, el batería Matt Tong- preparando un ataque anti-fascista en un sótano. El álbum se ha grabado mayormente en Bristol y lo ha producido Adrian Utley de Portishead y Ali Chant y la nota de prensa asegura que toca estilos como el northern soul, el IDM o el grime.

Sobre su nuevo single, Fisher asegura: “Una vez oí a alguien decir que uno no sabe lo que es el verdadero poder hasta que no conoce su peor cara. Esa es la idea que ha inspirado ‘The Underside of Power’. Ser alguien que ha conocdo, de primera mano, el peso total de la fuerza institucional, el sentimiento de ser completamente vulnerable a ella y no poder enfrentarla, es una realidad amarga que sufre la gran mayoría de la gente. Viene a la mente la imagen de un insecto siendo aplastado por una bota, pero a esa imagen sigue una paradoja esperanzadora: de igual manera que todos los sistemas contienen defectos, también los tiene la bota proverbial, que le deja al insecto una ligera posibilidad de escurrirse por un lado y atacar”.