Ellie Goulding se asocia con Kygo en la predecible ‘First Time’

Tras el considerable éxito de ‘It Ain’t Me’, su single junto a Selena Gomez lanzado semanas atrás, el productor noruego Kygo insiste en trabajar con grandes estrellas del pop. En esta ocasión le toca el turno a Ellie Goulding en ‘First Time’, una canción que, a decir verdad, resulta harto predecible, con la archisabida progresión de acordes hasta un estribillo instrumental pseudo-tropical. Vale que él llegó primero pero, ¿no es esto muy The Chainsmokers?

En todo caso, o precisamente por eso, parece razonable pensar que este tema se convierta en un nuevo éxito de Kygo. Su debut lanzado el año pasado, ‘Cloud Nine’, presentaba unos réditos artísticos más bien discretos, pero eso no impidió que singles como ‘Stole The Show’ o ‘I’m In Love’ se escucharan por doquier.

En cuanto a Ellie, tampoco le iría mal un nuevo hit. Pese a que aún no se cuestiona su estatus de joven estrella, sus lanzamientos posteriores a un ‘Delirium’ que no terminó de romper como se esperaba, tampoco han estado a la altura de singles como ‘On My Mind’ o ‘Love Me Like You Do’. Ni el tema para la BSO de ‘Bridget Jones’ Baby’ ni su colaboración con Major Lazer, ‘Powerful’, han logrado calar como aquellos. Veremos qué le depara con ‘First Time’.