Sufjan Stevens anuncia mixtape post-‘Carrie & Lowell’ con portadón

Aparte de su nuevo disco colaborativo, del que conocemos dos joyas muy diferentes entre sí, y del disco en directo de la gira ‘Carrie & Lowell‘ que se publica hoy, Sufjan Stevens anuncia otro álbum más.

En este caso se trata de una mixtape con tomas alternativas, remezclas y maquetas de ‘Carrie & Lowell’, que recibe el nombre de ‘The Greatest Gift Mixtape — Outtakes, Remixes, & Demos’ y por alguna razón no va a llegar al mercado hasta el día 20 de octubre. Dentro de casi SEIS MESES. Saldrá en LP, cassette y digital: no se ha anunciado CD. Y si en la portada de ‘Carrie & Lowell’ veíamos a la madre de Sufjan y a su padrastro, ¿adivinamos que esta nueva portada se compone de Sufjan y su hermano?

The Greatest Gift Mixtape — Outtakes, Remixes, & Demos from Carrie & Lowell:

01 Wallowa Lake Monster (Carrie & Lowell Outtake)

02 Drawn to the Blood (Sufjan Stevens Remix)

03 Death With Dignity (Helado Negro Remix)

04 John My Beloved (iPhone Demo)

05 Drawn to the Blood (Fingerpicking Version)

06 The Greatest Gift (Carrie & Lowell Outtake)

07 Exploding Whale (Doveman Remix)

08 All of Me Wants All of You (Helado Negro Remix)

09 Fourth of July (900X Remix)

10 The Hidden River of My Life (Carrie & Lowell Outtake)

11 City of Roses (Carrie & Lowell Outtake)

Por otro lado y como se había anunciado el concierto de ‘Carrie & Lowell’ que se ha editado hoy está disponible en Vimeo.

Sufjan Stevens – Carrie & Lowell Live from Asthmatic Kitty Records on Vimeo.