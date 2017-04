Fangoria logran otro disco de oro, Pet Shop Boys no

Hits

Una estrellita acaba de aparecer en la lista de Promusicae junto a ‘Canciones de amor para robots románticos‘: Fangoria logran otro disco de oro con su nuevo disco, del que se han extraído dos sencillos que han logrado entrar en radiofórmula (‘Geometría polisentimental‘ y ‘Fiesta en el infierno‘) y un tercero de la reedición que también (‘Espectacular’). Los tres cuentan con la co-autoría de Guille Milkyway.

La reedición -llamada ‘Miscelánea de canciones para robótica avanzada‘- es una tradición en el último periodo de la discografía de Fangoria, con algunos seguidores ya incluso esperando a que la lancen para comprar el álbum. En este caso, la reedición ha sido indispensable para llegar a las 20.000 copias distribuidas (el disco reentraba al puesto 2 tras haber sido número 1 originalmente), pero hay que elogiar también la constancia y permanencia del álbum en general. Esta semana cumple 50 semanas en lista y es su disco más longevo después de ‘Cuatricromía‘, que aguantó 67 semanas en el top 100. Y le podría superar: esta semana ‘Canciones de amor para robots románticos’ sube del top 30 al top 19. Entre ‘Espectacular‘ y la gira que les espera (We Are Murcia, Low Festival, largo etcétera), el álbum puede sobrevivir al verano.

Tras Dinarama, Fangoria empezaron su carrera con el enorme fracaso comercial del interesante ‘Salto mortal’ y la debacle de los “Vulcano”, EP’s centrados en la electrónica y dedicados a las minorías. Con ‘Una temporada en el infierno’ empezaron a remontar y desde ‘Naturaleza muerta’ todos sus álbumes han sido disco de oro en España, y los tres últimos, número 1 en su semana de salida.

Y lo que es casi más importante: el streaming del álbum es muy alto. Los singles rondan los 2 y 3 millones de reproducciones en Spotify y varios cortes sobre todo de la primera mitad, el medio millón. Señal inequívoca de que con la ayuda de ‘Alaska y Mario’ y 40 Principales y por supuesto de lo acertado de unos singles que abogan por un sonido muy personal, han conquistado a las nuevas generaciones…

Flops

… justo lo contrario de lo que sucede a Pet Shop Boys. Aunque ‘Super‘ está bien cargado de singles con potencial, no han logrado conectar con la audiencia ni joven ni vieja. Si el top de más escuchadas de Fangoria en Spotify está repleto de temas nuevos, en su caso son todos temas viejos.

Pese a tratarse de un grupo británico que ha gozado de popularidad global, sólo 3 canciones del largo suman más de 1 millón de reproducciones. Sí, hemos llegado a este punto: Fangoria tienen más streamings de un álbum que Pet Shop Boys a nivel mundial.

En ventas las cosas no fueron mucho mejor: ‘Super’ entraba al puesto 3 en Reino Unido y Alemania, exactamente igual que ‘Electric’ (algunos fans nunca abandonaremos), pero después nada lo sostenía. El álbum resistía únicamente 3 semanas en sendos tops, ni rozando siquiera la posibilidad de un disco de oro, o plata. Su último álbum de estudio que fue disco de oro en Reino Unido fue ‘Nightlife’ en 1999 (!!!), aunque ‘Release’, ‘Fundamental’ y ‘Yes’ llegaron al disco de plata (60.000 unidades en este país).

Con unas ventas globales en torno a las 100.000 unidades para ‘Super’, cabe preguntarse qué tendrían que hacer Pet Shop Boys para volver a ser relevantes. Si con ‘Say It To Me’, ‘Burn’, ‘Twenty-Something’ o ‘Undertow’ no ha bastado, ¿qué hará falta? ¿Mejores vídeos? ¿Mejor disposición de singles? ¿Un featuring de Zara Larsson? ¿Un reality? ¿Mejor nos quedamos como estamos, con buenos discos que escuchamos unos pocos y ya?