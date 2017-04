Error 404: “Gaga not found” en ‘Tu cara no me suena todavía’

Paula Domínguez se convirtió anoche en la ganadora de la séptima gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ gracias a su imitación de Chambao, superando a la comentadísima imitación en redes sociales de Miguel Ríos, hecha por Tomás Martínez. Pero el momento más popero lo dejó la imitación Lady Gaga, cuyo ‘Million Reasons’ ya había sido adaptado a “Milen Reasons” en ‘Tu cara me suena’.

Georgia Stweart abría la gala con una imitación de ‘The Edge of Glory’, una de las canciones favoritas del público del tercer álbum de Lady Gaga ‘Born this Way’, pero no gustaba nada a nadie. Mónica Naranjo, miembro del jurado, se metía en un jardín al decir que vocalmente había estado bien, pero que su actuación había sido “descafeinada”. “Lady Gaga es más descarada, más sexy, posiblemente sea por la edad porque eres muy joven”. Chenoa reafirmaba: “es una cuestión de edad”. Como indicaron varios tuiteros, Georgia tiene la misma edad que Gaga cuando salió este tema. Por otro lado, Mónica Naranjo asintió cuando otro miembro del jurado, Miki Nadal, recordó que Mónica Naranjo ya llevaba ese peinado 15 años antes de Germanotta.

En Twitter, fueron varios los usuarios que comentaron que Georgia no se parecía en nada a Lady Gaga, más bien a Edurne o a la propia Mónica Naranjo, y algunos añadían que Gaga es muy difícil de imitar. Os dejamos con una retahíla de tuits, culminando con uno os hará cortocircuitar. Volvamos a clase de Lengua Castellana y analicemos: “Si Lady Gaga siguiera viva estaría revolviéndose en su tumba”.

Error 404 voz de Lady Gaga not found#tucaranotodavia7 — Irene Ruiz (@ireruiful) April 28, 2017

Casi me da un algo al imaginar a Mónica Naranjo y Gaga juntas #TuCaraNoTodavia7 — Mamarracha (@ppedeprusia) April 28, 2017

#tucaranotodavia7 Perdona, pero Lady Gaga no es una yayona ehh — Olora Vagina (@lamalacosa22) April 28, 2017

¿Alguien ha visto a Lady Gaga por algún lado? #TuCaraNoTodavia7 pic.twitter.com/hLnRmrybpe — Aleix Poblet (@aleix_poblet) April 28, 2017

Lady Gaga acaba de reaccionar a la imitación de Georgia. #TuCaraNoTodavia7 pic.twitter.com/tc7mwOqESr — Diego. (@cabriadiego) April 28, 2017

Lady Gaga ha visto la actuación y se está tomando una tila alpina #TuCaraNoTodavia7 pic.twitter.com/aLtmOD2zlf — Ana María López (@anaanqui) April 28, 2017

Yo a Lady Gaga no la he visto, pero un parecido físico con Edurne, si. He dicho. #tucaranotodavía7 — Don Pepe (@Buisansocada) April 28, 2017

Se les ha colado una concursante haciendo de Edurne haciendo de Lady Gaga #tucaranotodavía7 — Berto Patón (@bertuspat) April 28, 2017

Y aquí tenemos a Edurne disfrazada de Mónica Naranjo cantando una canción de Lady Gaga con la voz de alguien desconocido. #TuCaraNoTodavía7 — Beatriz (@bbp_19) April 28, 2017

Has colocado la voz como Lady Gaga pero has imitado a mi prima Juani del pueblo. #TuCaraNoTodavía7 — ALGODÓN DE AZÚCAR 🍭 (@MrRobertoBL) April 28, 2017

Aún sigo esperando a ver a alguien que imite a Gaga bien en tu cara me suena, pero parece imposible. #tucaranotodavia7 — Cristo de Troya (@CristoDeTroya) April 28, 2017

A ver, voy a imitar a Lady Gaga en el 2011, tenía 25 años entonces, yo tengo 25. Según Mónica Naranjo, me falla la edad. #TuCaraNoTodavia7 — Victor (@Victor_S88) April 28, 2017

#TuCaraNoTodavia7 Dice MoNa que la cría de 24 años no ha sido tan sexy como Gaga por la edad. Claro, Lady Gaga cantaba TEOG con 76 años — a p o l l o🚀🇨🇭#13 (@CesarMas16) April 28, 2017

Hasta Lady Gaga está de acuerdo con la puntuación a Georgia. Incluso un 0 y un -100000. #TuCaraNoTodavia7 — Diego. (@cabriadiego) April 28, 2017

Mucha puntuación la han dado para el destrozo que ha echo a Lady Gaga #TuCaraNoTodavia7 — Jesuus_21 (@jesuus_21) April 28, 2017

#TuCaraNoTodavia7 La imitadora de Lady Gaga ya ha cruzado los Pirineos — Eróstrato el afable (@Matchframeedit) April 28, 2017

Pues al final ha habido más show y más acting en la actuación de El Sevilla que en la de Lady Gaga #tucaranotodavia7 — Juanito Ríos (@er_uanito) April 28, 2017

Menos Lady Gaga, va bien la cosa de momento 👏🏼👏🏼👏🏼 #TucaraNoTodavia7 — Lenna (@LennaBaez) April 28, 2017

Siempre lo diré, Lady Gaga copio mucho de Mónica Naranjo, hasta videoclips. #TuCaraNoTodavia7 — Usurpador (@UsurpadorTV) April 28, 2017