Tirada en su cama, Janet confirma su divorcio y te cuenta que reanuda su gira

Janet Jackson valora la relación de tú a tú con sus fans. Por eso, de manera totalmente natural y directamente tirada en la cama de su casa, se ha grabado a sí misma para confirmar que reanuda su gira de presentación de ‘Unbreakable’, la misma que pospuso este verano por su embarazo. Jackson dio a luz a su bebé Eissa el pasado mes de enero.

Esa es la buena noticia. La noticia neutra es que la gira se llama ahora ‘State of the World’, como una de las pistas incluidas en la obra maestra de Jackson de 1989, ‘Rhythm Nation 1814’. Aunque la canción es política, Jackson ha querido aclarar que la gira no es política sino “sobre la gente, el mundo, las relaciones y sobre el amor”.

Y la noticia mala no es exactamente noticia: la gira reanudada de Jackson se desarrollará únicamente por Estados Unidos, claro que por Europa ya pasó: se pudo ver en Reino Unido, Francia, Noruega, Alemania, Noruega o Bélgica, aunque no en España, donde Jackson no actúa desde 2011, cuando presentó sus grandes éxitos en Barcelona.

En el vídeo, Jackson aprovecha también para confirmar el rumor de que se ha divorciado de su esposo, el magnate catarí Wissam Al Mana, padre de su hijo. Va a ser que esta es la noticia peor… Os dejamos con el último single de Jackson, ‘Dammn Baby’ (oportuno título).