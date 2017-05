Blondie presumen de su buen estado de forma en televisión

Este viernes, día 5 de mayo, verá la luz ‘Pollinator’, el álbum que marca el regreso discográfico de los veteranos Blondie tras 6 años de silencio (en 2011 se reactivaron con ‘Panic of Girls’, 12 años después de ‘No Exit’). Este nuevo disco está marcado por los numerosos compositores invitados con los que el grupo liderado por Debbie Harry ha contado: Johnny Marr, Sia, David Sitek, Charli XCX, Dev Hynes (Blood Orange) o Nick Valensi (de The Strokes, que también toca en el disco) han escrito canciones para ellos.

Precisamente la canción compuesta por Dev Hynes, ‘Long Time’, ha sido elegida por el grupo para interpretarla en un directo en televisión, en el popular programa de la BBC Two, Later with Jools Holland. En su presentación, aunque es palpable que los años no han pasado en balde para Debbie y algunos de sus colegas, Blondie presumen de un buen estado de forma, ofreciendo una actuación impecable teniendo en cuenta que tanto ella como Chris Stein superan los 70 años. Más tarde, hicieron su mítico single ‘Call Me’, con Debbie haciendo una serie de extrañas acrobacias con el micrófono.

Estas actuaciones harán morderse las uñas, a buen seguro, a aquellos que puedan estar pensándose si acudir a una de las giras más sugerentes que se darán este año en EEUU: la que reúne a Garbage con los propios Blondie. Además de posar juntas para una sesión fotográfica, también se ha sabido hace poco que precisamente Shirley Manson y Debbie Harry han prestado sus voces en una canción exclusiva para uno de los estrenos televisivos estrella en EEUU, ‘American Gods’ (la vocalista de Garbage también participa en la música de su cabecera). Al parecer se trata de in tema disco que sonará el último episodio de su primera temporada.