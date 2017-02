Blondie suenan más a Blondie de la mano de Johnny Marr

Esta mañana amanecemos con una nueva canción del nuevo disco de Blondie entre manos. Se trata de ‘My Monster’, la canción compuesta por el ex-The Smiths Johnny Marr, que logra que la banda comandada por Debbie Harry suenen tan nuevaoleros como los Blondie más genuinos, los que triunfaron en todo el mundo en los últimos 70 y primeros 80 con ‘Call Me’ o ‘Hanging on the Telephone’, aunque con una producción (a cargo del reputado John Congleton) actualizada.

Como ejemplifica esta canción, ’Pollinator’ será un disco ideado para interpretar canciones cedidas por otros artistas al grupo neoyorquino. Así, además de Johnny Marr, en el álbum habrá canciones compuestas por Sia, Charli XCX, Dev Hynes o David Sitek (TV on the Radio), compositor de ‘Fun’, el primer adelanto del disco. Solo dos cortes han sido compuestos por Chris Stein y Debbie Harry, tándem creativo original del grupo, que para la grabación también ha contado con Nick Valensi, de The Strokes, como guitarrista invitado.

Antes citábamos ‘Fun’, el tema compuesto por David Sitek, y hace pocos días se estrenó su correspondiente videoclip. Para este corte de clara inspiración disco, se alternan imágenes del grupo en blanco y negro con las de un viaje espacial de un andrógino astronauta que aterriza en un planeta que, pese a su paisaje desértico, esconde una disco secreta en la que no hay limitaciones de género ni roles sexuales. Todo desenfreno y bolas de espejo.

‘Pollinator’ se publica el día 5 de mayo y, para su promoción, Blondie planean una gira muy atractiva, compartiendo cartel nada menos que con Garbage.