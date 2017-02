El mejor tour conjunto en mucho tiempo: Blondie y Garbage

Blondie y Garbage anuncian hoy una gira por Estados Unidos que supone uno de los mejores tours conjuntos que recordamos, ahí-ahí con aquel tour frustrado de Bowie con Morrissey. Una de esas giras que nos recuerdan que no toda gira conjunta ha de sonar a decadencia, a desastre. A nadie puede escapársele que Blondie fueron uno de los mejores “grupos con chica” a finales de los 70 y Garbage uno de los mejores “grupos con chica” de los 90. Podríamos decir que fueron de los “mejores grupos” a secas, pero es interesante recalcar la influencia de las girl-groups, aunque no lo parezca, en ambos grupos de rock, desde ‘Maria’ o ‘Cherry Lips’ pasando por la versión de ‘Denis’. ¿Apostamos a que habrá temas en común y colaboraciones? Más que nada porque ya las ha habido como podéis ver bajo estas líneas. ¿Y no parece Shirley Manson en esta foto de su último vídeo estar haciendo una versión de ‘Hanging on the Telephone’?

Garbage publicaron un disco notable el año pasado, ‘Strange Little Birds‘, y Blondie editarán su nuevo trabajo ‘Pollinator’ el 5 de mayo. Ya han dado a conocer un single llamado ‘Fun’, influido por la música disco, si bien en el álbum encontraremos colaboraciones tan diversas como Sia, Blood Orange, Charli XCX, Dave Sitek (TV On The Radio), Nick Valensi (The Strokes), Johnny Marr (The Smiths) y “muchos más”. Os dejamos con las primeras fechas anunciadas. Esperemos que ese “more dates to be added soon” de la nota de prensa implique visita a Europa.

July 5 – The Mountain Winery, Saratoga, CA*

July 7 – Santa Barbara Bowl, Santa Barbara, CA*

July 8 – The Pearl Concert Theater, Las Vegas NV*

July 12 – Edgefield, Troutdale, OR*

July 14 – Idaho Center Amphitheatre, Nampa, ID*

July 16 – Fiddler’s Green Amphitheatre, Englewood, CO*

July 18 – Kauffman Center for the Performing Arts, Kansas City, MO*

July 19 – Harrah’s Council Bluffs Hotel & Casino, Council Bluffs, IA*

July 21 – Mystic Lake Casino-Mystic Showroom, Prior Lake, MN*

July 22 – Ravinia Festival, Highland Park, IL*

July 25 – Artpark, Lewiston, NY**

July 26 – Sony Centre For Performing Arts, Toronto, ON**

July 28 – Count Basie Theatre, Red Bank, NJ**

July 29 – Bethel Woods Center for the Arts, Bethel, NY**

July 30 – Blue Hills Bank Pavilion, Boston, MA**

August 1 – Beacon Theatre, New York, NY**

August 2 – Mann Center for the Performing Arts, Philadelphia, PA**

August 5 – The Red Hat Amphitheater, Raleigh, NC**

August 8 – Seminole Hard Rock Live Arena, Hollywood, FL**

August 9 – Hard Rock Live, Orlando, FL**

August 11 – ACL Live, Austin, TX **

August 12 – Southside Ballroom, Dallas, TX**

MORE DATES TO BE ADDED SOON

* w/ John Doe & Exene Cervenka

** w/ Deap Vally